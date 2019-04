Una lesión de terror: 'Chucky' Lozano se perderá lo que resta de temporada con PSV Eindhoven

Hirving Lozano vivió unos momentos sublimes esta temporada con PSV Eindhoven , pero la termina de la peor manera. El mexicano le dijo adiós a lo que resta de la Eredivise tras sufrir una lesión a la rodilla. El equipo 'granjero' pelea el título.

A través de un comunicado en la web oficial, el club confirmó la noticia. " Hirving Lozano (23) termina prematuramente su temporada. El extremo mexicano sufrió una lesión en la rodilla durante el partido ante el Willem II", señalaron.

Hirving Lozano disputó 30 partidos de la liga holandesa y acumuló 17 goles y 8 asistencias. Hasta el momento, el club no ha detallado el parte médico del atacante ni el tiempo que tomará su recuperación.

"Me alivia saber que no hay ningún daño en mis ligamentos, pero obviamente me pone muy triste que no pueda jugar la fase decisiva de la liga. Ya ha comenzado mi rehabilitación. Voy a hacer todo lo posible para volver a estar en forma y volver a las canchas lo más pronto posible" , dijo Hirving Lozano para la web de la entidad.

Ahora sin Hirving Lozano, PSV Eindhoven buscará coronarse campeón de la liga local en las dos últimas jornadas, en las que chocará con AZ Alkmaar y Heracles. En la tabla, los 'Rojiblancos' están igualados en la cima con el Ajax, con 80 puntos.

