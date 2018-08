Zlatan Ibrahimovic tuvo un fugaz paso por FC Barcelona en el que anotó 22 goles goles pero no llegó a mostrar su mejor fútbol. ¿La razón? Según el sueco, Pep Guardiola. La mala relación entre ambos terminó por derrumbar lo que pudo ser una de las duplas más importantes en el cuadro azulgrana.

El técnico español dirigió a Zlatan en la temporada 29/10. Fue tan mala la experiencia, que han pasado cerca de 10 años, pero el jugador sigue culpando al actual DT del Manchester City.

"La segunda mitad de la temporada fue un desafío para mí porque llegué a una situación en la que el entrenador no me hablaba. Eso fue algo nuevo para mí, explicó el '9' a ESPN.

"Cuando me compras, estás comprando una Ferrari. Si manejas una Ferrari, pones combustible premium en el tanque, manejas por una autopista y pisas el acelerador. Guardiola lo llenó con diesel y dio una vuelta por el campo. Si quería eso, debería haberse comprado un Fiat desde el principio", agregó.

Finalmente, Zlatan dejaría de pertenecer al club para fichar por el AC Milan. "Cuando estaba en Barcelona, lo resolví diciendo: 'si tienes un problema, lo resolveré por ti, me voy. No me quedaré y te daré problemas, no soy ese tipo'", explicó.