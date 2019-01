Maxi, sin anestesia: "Wanda me llama cuando Icardi está en la concentración"

De nunca acabar. La relación entre Mauro Icardi , Wanda Nara y Maxi López sumó un nuevo polémico capítulo. Uno durísimo, luego de que el jugador del Vasco de Gama lanzara una fuerte acusación sobre su expareja y madre de sus hijos, que desde luego involucra al futbolista del Inter de Milán.

En una entrevista para el programa 'Un buen momento', de radio La Red, el periodista Martín Arévalo le preguntó a López cómo iba su relación con Wanda, la que al parecer había mejorado en la última parte de 2018. Sin embargo, Maxi desmintió dicho acercamiento y se mandó con todo.



"Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido está en la concentración... y romper y hacer cosas que no están buenas, más que nada por los nenes. Es una mina que se casó, que ya tuvo otros nenes y yo solo quiero mantener el vínculo con mis hijos y nada más", apuntó el argentino.



Maxi López contó que no sabe por qué Wanda Nara lo llama, pero si de algo está seguro es que "yo ya no entro en el juego que ella quiere hacer creer o quiere demostrar. No entro, porque si no me enrosco y después no hablo durante meses con los chicos. Todas cosas que son así porque la mujer y en este caso, la madre de los chicos, vive con ellos".

La respuesta de Wanda llegó de inmediato

Como era de esperarse, la agente -y esposa- de Mauro Icardi respondió cuanto antes y lo hizo a través de su cuenta en Twitter, publicando un mensaje que luego eliminó, pero que algunos usuarios llegaron a capturar.



"¿Max, no tenés otra cosa más interesante que hablar de mí? Es cansador que me arroben en mi Twitter con entrevistas futbolísticas… El que cubría a la Selección parece que cubre espectáculos. No sabía nada", escribió Wanda.