El fútbol va a cambiar antes de que empiece el Mundial 2026 y esta vez no se trata de una promesa vaga. La IFAB aprobó a finales de febrero un paquete de modificaciones que apunta directo a lo que más irrita a los hinchas cuando miran un partido. La reunión fue en Hensol, sede habitual de una asamblea que rara vez genera titulares, pero que esta vez dejó un documento con consecuencias reales para todos los que pisan una cancha. Lo que salió de ahí ataca tres problemas que llevan años sin solución efectiva y la FIFA ya confirmó que los cambios se van a estrenar en la Copa del Mundo antes de que entren en vigencia global el 1 de julio.

La audiencia que hoy se reparte entre el fútbol y 1xbet apuestas, donde muchos aficionados siguen sus apuestas deportivas y pronósticos en tiempo real, tiene expectativas distintas sobre cuánto debe durar un partido, y la presión por reducir los tiempos muertos venía de varios frentes al mismo tiempo. El paquete es el más agresivo que la IFAB haya aprobado en años.

5 segundos para reiniciar el juego

La medida más visible es la extensión de la cuenta regresiva a las reposiciones de juego. Si el árbitro considera que hay una demora deliberada, puede iniciar un conteo visual. Si el tiempo se agota sin que el jugador reinicie, la posesión cambia de mano. La regla amplía el principio que ya se aplicó a los arqueros para evitar que retengan el balón demasiado tiempo, y ahora abarca todas las formas de reinicio que los equipos usaban para congelar el partido en los minutos finales.

Sustituciones con reloj y lesiones reguladas

Los cambios de jugadores ahora tienen un cronómetro encima. Desde el momento en que el árbitro señala la sustitución, empieza a correr el tiempo para que el jugador abandone el campo. Si no lo hace dentro del plazo, el ingresante tiene que esperar a la siguiente interrupción. Para las lesiones, cualquier jugador que reciba atención médica en cancha debe abandonar el campo y quedarse afuera un período mínimo después del reinicio. La excepción aplica cuando la lesión fue causada por una falta que resultó en tarjeta para el rival.

Cambio aprobado Cómo funciona Penalización por incumplimiento Cuenta regresiva en saques de banda 5 segundos visuales si hay demora deliberada Saque para el equipo rival Cuenta regresiva en saques de meta 5 segundos visuales si hay demora deliberada Córner para el equipo rival Límite de tiempo en sustituciones 10 segundos para abandonar el campo Ingresante espera 1 minuto de juego activo Atención médica en cancha Jugador tratado debe salir del campo Fuera al menos 1 minuto de juego efectivo VAR revisa segundas amarillas Intervención cuando hay error claro Puede revertir la tarjeta roja VAR revisa córners erróneos Solo si la revisión se completa sin demora Puede corregir la decisión

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El VAR recibe más facultades

El protocolo del videoarbitraje también se amplió con tres ajustes que le dan más poder de intervención en situaciones que antes quedaban fuera de su alcance. David Elleray, director técnico de la IFAB, dijo después de la reunión que el próximo paso es una revisión profunda del sistema para definir qué se espera de la tecnología en los próximos años. La IFAB también confirmó que se van a desarrollar medidas contra los jugadores que se tapan la boca al confrontar rivales y contra quienes abandonan el campo en protesta contra decisiones arbitrales.