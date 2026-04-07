A pocos minutos del debut de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores, el club crema informó sobre dos bajas sensibles en su plantel que modifican el panorama en la previa del encuentro.
Mediante un parte médico oficial, la institución comunicó que Andy Polo presenta un esguince en el tobillo derecho, lesión que lo deja en evaluación y bajo tratamiento del área médica.
La situación del extremo no es menor, tomando en cuenta que venía siendo una pieza habitual en el esquema y una de las principales opciones por las bandas en el ataque merengue.
En paralelo, también se confirmó la ausencia de Lisandro Alzugaray, quien sufrió una distensión muscular en la pierna izquierda y no podrá ser considerado para este compromiso.
La baja del delantero representa un golpe adicional en ofensiva, en un partido donde Universitario buscaba iniciar su participación internacional con la mayor cantidad de variantes disponibles.
Desde el club precisaron que ambos jugadores ya se encuentran bajo tratamiento, mientras el cuerpo médico realiza el seguimiento correspondiente para evaluar su evolución en los próximos días.
Si bien no se han detallado tiempos de recuperación, la prioridad será evitar cualquier riesgo que pueda agravar sus respectivas lesiones en una etapa exigente de la temporada.
De esta manera, Universitario afrontará su estreno en la Copa Libertadores con dos ausencias importantes, en un contexto que obliga al comando técnico a reajustar piezas sobre la hora, a pocos minutos de enfrentar a Tolima.
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