Cerro Porteño ya está en Lima: el ‘Ciclón’ quedó listo para enfrentar a Cristal por la Libertadores

Cerro Porteño ya se encuentra en Lima y quedó listo para afrontar su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto paraguayo arribó a la capital peruana durante la noche de este martes para medirse con Sporting Cristal por la primera jornada del Grupo F.

El popular ‘Ciclón’ llegó en horas de la noche a nuestro país y, tras su arribo, se trasladó de inmediato al hotel de concentración, donde permanecerá hasta horas antes del compromiso frente al cuadro rimense.

La escuadra azulgrana decidió ultimar detalles antes de viajar, por lo que realizó su última sesión de entrenamientos en Paraguay. De esta manera, el plantel no trabajará en suelo peruano y quedará concentrado únicamente en la charla técnica previa al duelo.

Cerro Porteño llega a este encuentro en un buen momento futbolístico. El elenco dirigido por Ariel Holan se ubica en el segundo lugar del torneo local paraguayo y buscará trasladar ese buen presente al plano internacional.

En su más reciente presentación por el campeonato doméstico, el conjunto guaraní goleó por 3-0 a 2 de Mayo, mostrando solidez en todas sus líneas y una importante eficacia de cara al arco rival.

En dicho encuentro, Ignacio Aliseda fue una de las grandes figuras al marcar un doblete, mientras que Jonathan Torres completó la goleada para sellar una victoria que le permitió sumar 32 puntos en la tabla.

Además, Cerro Porteño cuenta con jugadores de experiencia y jerarquía dentro de su plantel, como Juan Iturbe y Jorge Morel, futbolistas llamados a ser determinantes en este arranque de la Copa Libertadores.

Cabe recordar que el partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño está programado para este miércoles 8 de abril en el estadio Miguel Grau del Callao, desde las 9:00 de la noche, en un duelo clave para comenzar con buen pie en el Grupo F.

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