La pretemporada del Inter de Miami inició apenas hace unos días con la llegada de sus estrellas: Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, entre otros; que se alistan para el debut en la Major League Soccer. Pero antes de eso, tendrán una gira de amistosos internacionales como parte de su preparación, pero también para acercar a sus hinchas de toda América Latina. Uno de sus destinos es, justamente, nuestro país.

El equipo de Lio Messi, el Inter de Miami, no es ajeno a los trabajos que tienen que realizar para volver a ponerse en forma después de unas largas y merecidas vacaciones por la pausa futbolística que hay a lo largo de toda la región. Pero hay algo que preocupa al conjunto dirigido por Javier Mascherano.

Porque por más que pueda sonar como algo irreal, o una ‘fake new’, no es más que un error en las coordinaciones dirigenciales lo que se vive dentro del conjunto americano. Sucede que, dentro de su plantel para este 2025, no cuentan con ningún arquero disponible hasta el día de hoy que pueda estar presente en los próximos amistosos que arrancan en cuatro días.

Las 'garzas' se enfrentarán en los próximos días al América de México. (Foto: Inter de Miami)

El arquero titular del Inter de Miami, Drake Callender, se encuentra en estos momentos concentrado con la Selección Estadounidense, que disputará también sus primeros partidos del año ante Venezuela y Costa Rica, por lo que no está disponible para unirse a los entrenamientos de la Garza por lo menos de acá a 10 días más.

Pero ¿qué pasó con los suplentes? Pues, los temas burocráticos son los que impedirían que el equipo cuente con su plantel completo, ya que Oscar Ustari y Cole Jensen aún no han firmado la extensión de su contrato de manera oficial con el equipo, por lo que Macherano tampoco puede contar con ellos.

Sin embargo, el estratega argentino confesó en conferencia de prensa que espera se pueda arreglar la situación antes de que debute con el equipo en su primer amistoso internacional ante el América de México que se va a jugar este 18 de enero en Las Vegas.

“Estamos esperando que puedan finalizar los papeles de los dos arqueros que tenemos en el plantel sin contar a Drake. Obviamente no se puede jugar sin portero al fútbol y no vamos a exponer a un chico de la Academia, no va a pasar por lo menos en el tiempo que yo esté acá”, apuntó en conferencia de prensa.

Messi y compañía viajarán a diversos países como parte de una gira internacional. (Foto: Inter de Miami)





¿Qué compromisos tendrá el equipo de Messi?





Como ya se había mencionado, todo empieza este 18 de enero frente al club América de México en Estados Unidos. Revisa aquí los demás encuentros que tendrán Messi y sus compañeros:

Universitario de Deportes vs Inter Miami: 29 de enero - Estadio Monumental (Perú)

29 de enero - Estadio Monumental (Perú) Sporting San Miguelito vs Inter de Miami: 2 de enero - Estadio Bernardo “Candela” Gil (Panamá)

2 de enero - Estadio Bernardo “Candela” Gil (Panamá) Olimpia vs Inter de Miami: 9 de febrero - Estadio ueno Osvaldo Domínguez Dibb (Paraguay)

9 de febrero - Estadio ueno Osvaldo Domínguez Dibb (Paraguay) Orlando City vs Inter de Miami: 14 de febrero - Inter&Co Stadium (USA)













