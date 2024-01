Sadio Mané, de 31 años, está envuelto en una polémica después de anunciar su matrimonio. El futbolista africano contrajo nupcias con Aïsha Tamba, una joven nacida en Senegal, también el país de origen del delantero del Al-Nassr. Según la prensa local del jugador, la relación con la joven de 18 años ya tenía varios años; además, señalan que Mané conoció a quien ahora es su esposa cuando era menor de edad. Sin embargo, las leyes de su país validarían el controvertido hecho.

El delantero de la Selección de Senegal regresó para participar en la Copa África. Antes de los compromisos internacionales, Mané contrajo matrimonio en una ceremonia discreta que tuvo lugar en la capital, Dakar, el pasado domingo. La noticia sorprendió a muchos, ya que se conocía poco sobre la relación entre Mané y Aïsha Tamba. Según información de medios, él la conoció cuando tenía 29 años y ella 16.





En este evento, solo estuvo presente su familia más cercana, según informó el diario senegalés IGFM. Se presume que se conocieron a través de Bacary Cissé, representante del futbolista, según lo reportó el portal africano Pulse. La edad de la esposa del jugador también es un misterio, con algunos medios sugiriendo que tiene entre 18 y 19 años. “Un informe no confirmado revela que Aisha Tamba tiene 18 años, lo que la hace 13 años más joven que su cónyuge.

Boda entre Saido Mané y Aïsha Tamba. (Foto: Agencias).

Aïsha Tamba sería la única hija de sus padres, y su padre reveló que ella y la estrella de Al-Nassr solían comunicarse de manera convencional a través de cartas, según informó Pulse en relación con Tamba, quien cursó estudios en un instituto privado en Mbao. En alguna ocasión, Mané expresó lo mucho que valora la privacidad y la importancia de mantener los asuntos familiares apartados de la vida pública, subrayando que los asuntos domésticos no deben trascender el portón que separa la propiedad privada de la calle.

“He visto a muchas chicas preguntándome por qué no estoy casado, pero lamento que estés perdiendo el tiempo. La mujer con la que me case no aparecerá en las redes sociales. Quiero casarme con una mujer que respete a Dios y ore bien. Cada uno tiene su propia manera de elegir su amor”, había comentado el futbolista antes conocer a su ahora esposa.





¿Qué dice la ley de Senegal sobre la pareja?

La noticia acerca del matrimonio de Saido Mané y Aïsha Tamba fue recibida con entusiasmo por los habitantes de Senegal. Incluso la famosa cantante de ese país, Coumba Gawlo Seck, expresó su alegría y celebró la decisión de la pareja. “Mis felicitaciones y mi orgullo a nuestro Sadio Mané por su boda. Ha demostrado una vez más que, a pesar de su riqueza, fama y notoriedad, y a pesar de vivir en Occidente, puede permanecer cerca de sus raíces casándose entre los suyos. Un hombre debe casarse con una mujer que pueda educar y transmitir nuestros valores a sus hijos. ¡Que Alá bendiga este matrimonio!”.

En un evento con el equipo de fútbol, el propio presidente del país, Macky Sall, se refirió al suceso: “En primer lugar, quiero felicitar calurosamente a nuestro Sadio Mané, que acaba de casarse... Le he llamado para darle un aplauso y desearle un feliz matrimonio. Que Dios bendiga su hogar y a sus descendientes”. La notable diferencia de edad entre Saido Mané y Aïsha Tamba ha sido un tema destacado en los principales periódicos de Europa y América, considerándose poco común e incluso ilegal en ciertos contextos actuales.

No obstante, las leyes en Senegal difieren de las de otras regiones, lo que permite que la relación esté en conformidad con la normativa local. En Senegal, la edad mínima para que las mujeres contraigan matrimonio es de 16 años. Al superar este límite por 24 meses, el matrimonio de Mané y Tamba cumple con las leyes locales, lo que les permite disfrutar de su nueva etapa como pareja sin ninguna complejidad.









