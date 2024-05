Inter Miami vs Montreal se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este sábado 11 de mayo por la fecha 12 de la Major League Soccer (MLS), que se llevará a cabo en el Estadio Saputo. El partido está programado para arrancar desde las 6:30 de la tarde (hora peruana, 8:30 p.m. en Argentina). Será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS a través de las señales de Apple TV y MLS Season Pass. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Lionel Messi buscará un nuevo triunfo con su equipo para seguir en la pelea por el título estadounidense. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

El último gol de Luis Suárez con el Inter Miami. (Video: Inter Miami)





Inter Miami vs Montreal: posibles alineaciones

Inter Miami: D. Callender; M. Wigandt, T. Avilés, N. Freire, F. Negri; S. Busquets, J. Gressel, D. Ruiz; L. Messi, L. Suárez, R. Taylor.

Montreal: J. Sirois; G. Campbell, J. Waterman, F. álvarez, R. Edwards, R. Teixeira; M. Choiniere, S. Piette, B. Duke; A. Lassiter, M. Toye.