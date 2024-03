Inter Miami vs. New York City se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este sábado 30 de marzo por la jornada 6 de la MLS, que no contará con la presencia de Lionel Messi por lesión. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio DRV PNK. El partido está programado para arrancar desde las 6:30 de la tarde (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de Apple TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Inter Miami vs. New York City se enfrentan en una fecha por la MLS. (Vídeo: @InterMiamiCF).

Inter Miami vs. New York City: posibles alineaciones

Inter Miami: Drake Callender; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Sergey Krivtsov, Noah Allen, Jordi Alba; Julian Gressel, Sergio Busquets, Diego Gómez; Robert Taylor y Luis Suárez.