Inter Miami vs. Tigres se enfrentan en el Estadio Chase de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, en los cuartos de final de la Leagues Cup. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por Apple TV, con disponibilidad en su plataforma de streaming, y esto disponible también comprando el MLS Season Pass. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 7:00 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

Inter de Miami llega a este compromiso con el envión anímico de haber regresado a la senda del triunfo en la MLS, consiguiendo una victoria de 3-1 al Galaxy (actual campeón del futbol estadounidense). A su vez, dicho encuentro del fin de semana representó el regreso de Lionel Messi tras un par de semanas sin actividad debido a una lesión muscular.

Tigres, por su parte, llega a este duelo con el ego golpeado, luego de caer 1-3 en su propio estadio y con su gente ante América, perdiendo así, su invicto en la Liga MX. Partiendo de esa premisa, los dirigidos por Guido Pizarro querrán redimirse este miércoles 20 de agosto en la actual casa de Messi y compañía.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Tigres en el Perú?

Apple TV es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Leagues Cup, por lo que el Inter Miami vs. Tigres podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la plataforma de streaming a través de Apple TV comprando el MLS Season Pass.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Tigres en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Inter Miami vs. Pumas, por la Leagues Cup 2025, se transmitirá a través de Apple TV y MLS Season Pass, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Tigres en España?

En España, el compromiso entre Inter Miami vs. Tigres podrá verse por el canal Apple TV, que tiene los derechos a nivel mundial de la Leagues Cup 2025. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming Apple TV.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Tigres en Internet?

Para ver la transmisión entre Inter Miami vs. Tigres por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Apple TV para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de la Leagues Cup.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Tigres en el Perú?

De acuerdo a la programación de la MLS, el partido entre Inter Miami vs. Tigres está pactado para disputarse este miércoles 20 de agosto a partir de las 7:00 p.m. Cabe recordar que este compromiso corresponde una jornada más de la League Cup.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Tigres en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Inter Miami vs. Tigres es a las 8:00 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 7:00 p.m.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Tigres en España?

En España, Inter Miami vs. Tigres, el duelo está pactado para iniciar a la 2:00 a.m. del miércoles 20 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Tigres en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Inter Miami vs. Tigres está programado para las 9:00 p.m. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

