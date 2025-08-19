Alianza Lima busca meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana 2025. Luego de vencer por 2-0 a Universidad Católica en Matute, el cuadro blanquiazul disputará este miércoles la revancha en Quito, con el objetivo de sellar su clasificación y seguir soñando en el torneo internacional. A su llegada a Ecuador, los medios locales abordaron el arribo del plantel que dirige Néstor ‘Pipo’ Gorosito, y uno de los más solicitados fue Hernán Barcos, conocido en tierras ecuatorianas: fue campeón con LDU en la Liga Pro y la Recopa Sudamericana.

El ‘Pirata’, ante la lesión de Paolo Guerrero en el duelo de ida, será titular ante la U. Católica. “Venimos a hacer un buen partido, a buscar la clasificación. Sabemos que es un partido difícil, se trata de un buen club, con un buen entrenador, pero con todo respeto buscaremos la clasificación”, declaró el argentino.

De hecho, más allá de tener una ventaja de dos goles, el ‘9’ aseguró que Alianza Lima no saldrá a defenderse y buscará hacer una buena presentación de visita. Ojo, este año a nivel internacional el cuadro aliancista supo hacer buenas presentaciones en La Bombonera y el Arena do Gremio ante Boca Juniors y Gremio, respectivamente.

“Tratamos de jugar bien, de hacer las cosas bien, de no meterse atrás y salir a proponer”, adelantó Hernán Barcos, a quien también le consultaron si afectará al plantel el hecho de jugar en la altura. “Nosotros jugamos bastante en la altura en Perú, esperemos que no nos afecte. Obviamente es una ventaja para ellos, pero nosotros también venimos jugando seguido en altura”, apuntó.

Hernán Barcos firmó por Alianza Lima a inicios del 2021. (Foto: Alianza Lima)

Por su exitoso pasado en Ecuador, Barcos no solo fue reconocido por la prensa local, sino también por los hinchas presentes en el aeropuerto de Quito. Antes de subir al bus para dirigirse al hotel de concentración, también le preguntaron al ‘Pirata’ si seguiremos viendo sus goles por un tiempo más. El delantero fue contundente con su respuesta.

“Esperemos un añito más por lo menos vamos a jugar”, declaró el futbolista de 41 años, adelantando así que en 2026 seguirá de corto defendiendo a Alianza Lima. Luego de eso, es muy probable que continúe su carrera en un puesto administrativo del club, como ya se lo hicieron saber desde la dirigencia actual.

Por lo pronto, en la lucha que afronta Alianza Lima en una doble competencia -Copa Sudamericana y Liga 1-, el ‘Pirata’ es una pieza clave para ‘Pipo’ Gorosito y espera cerrar esta temporada llegando lo más lejos posible en ambos torneos.

Hernán Barcos fue el líder de la campaña que llevó a LDU a alcanzar la Recopa Sudamericana en el 2010 (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador?

El compromiso entre Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador está programado para este miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del jueves 21.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador?

El partido entre Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador se disputará en el Estadio Olímpico de Atahualpa (Quito, Ecuador), con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR