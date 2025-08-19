En menos de 48 horas, Alianza Lima cerró la negociación por el reemplazante de Erick Noriega en el mediocampo: Pedro Aquino será jugador blanquiazul, luego de llegar a un acuerdo con Santos Laguna de México por su préstamo con opción a compra. De esta manera, la ‘Roca’ será la última incorporación de los íntimos en este mercado de pases y tendrá la gran responsabilidad de reemplazar al ‘Samurái’, quien seguirá su carrera en Gremio de Brasil y antes le dio un mensaje de bienvenida al exSporting Cristal.

Minutos antes de tomar el avión con destino a Porto Alegre, Noriega habló con la prensa y mostró su felicidad por este nuevo reto en su carrera. El futbolista viajó en compañía de su representante Guillermo Zariquiey y su esposa Gianella Paz, quien coincidentemente celebró su cumpleaños en compañía de su pareja y familiares en el aeropuerto Jorge Chávez.

“Alianza me dio todo, desde chico me trataron de la mejor manera, siempre estuvieron ahí, tengo muchas personas que amo dentro del club y siempre voy a estar agradecido. También con la hinchada que es espectacular, es la mejor del Perú. Yo sé que (mis compañeros) van a seguir por buen camino. Tienen objetivos importantes por pelear”, declaró el ‘Samurái’.

De hecho, no dudó en asegurar que espera volver en algún momento al equipo de sus amores luego de una larga carrera en el exterior. “Viví una etapa muy linda en Alianza, si más adelante tengo que volver, así va a ser”, afirmó el volante de raíces japonesas.

Erick Noriega viajó junto a su esposa a Porto Alegre. (Foto: @ericknoriega34)

Noriega llegó este martes a primera hora a Brasil y en las próximas horas pasará pruebas médicas para luego estampar su firma por tres temporadas con el ‘Tricolor’, que también sumó como refuerzo en este mercado al volante Arthur Melo, con pasado en Barcelona de España y Juventus de Italia, además de la Selección Brasileña.

El volante aseguró que ahora viene lo más difícil: ganarse un puesto en Gremio. “Desde el día uno quiero demostrar el talento que tengo, lo que he mejorado en Alianza, en Comerciantes, en San Martín, en la selección Sub 23. Quiero llegar a ocupar un puesto, quiero seguir jugando, no quiero que quede ahí, que llegué a Gremio y listo”, apuntó.

Gremio solo compite en el Brasileirao por lo que resta de la temporada, ya que quedó fuera de la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana. Con ese contexto de por medio, Erick Noriega llegará a uno de los clubes más importantes del mejor fútbol de Sudamérica y deberá convencer a su ahora nuevo entrenador Mano Menezes.

Eso sí, seguirá a la distancia a Alianza Lima y también le deseó lo mejor a Pedro Aquino, quien será su reemplazante en tienda blanquiazul. “Conozco a Pedro, llega a un equipo espectacular y desearle lo mejor a él y Alianza”, finalizó Noriega.

Pedro Aquino será nuevo jugador de Alianza Lima | Foto: Alianza Lima/Depor

TE PUEDE INTERESAR