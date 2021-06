La Eurocopa está cerca y varias personalidades del fútbol se encuentran lanzando sus pronósticos y apuestas sobre sus favoritos a levantar el título. El último fue José Mourinho, técnico de AS Roma, quien aprovechó su columna en ‘The Sun’ para explicar los motivos del por qué el seleccionado español no triunfará en el certamen.

El estratega portugués estuvo analizando el rendimiento de cada selección y no vio a ‘la Roja’ con grandes posibilidades de ser finalistas. “Se arriesgan. Hacen el campo muy grande y ancho cuando no tienen el balón y son frágiles cuando pierden la posesión. Pueden vencer a cualquiera, pero no los veo jugando en la final”, dijo.

Eso sí, ‘Mou’ asegura que Inglaterra, Bélgica y Francia son sus principales candidatos para alzar el trofeo en julio.

En cuanto a la Selección de Alemania, el entrenador aseguró que siempre están “en el momento de la verdad”, pues considera que tiene un gran plante, la cual la hace competitiva en cualquier campeonato. En cuanto a Gales, mencionó que “Bale no marca contra los grandes equipos”.

Por otro lado, los elogios a Francia no tardaron a llegar, y el técnico aseguró que con un jugador como Kylian Mbappé “es muy difícil no ganar”. Además, él considera que no llegar a una final con esa plantilla sería un fracaso.

Sobre Portugal, su país, afirmó que esta será “la última Eurocopa de Cristiano Ronaldo” porque “ya no es un niño”: “Es un grupo duro. Si me dijeras que Portugal va a caer, no me sorprendería”, sostuvo.

Inglaterra también tuvo apoyo, puesto que ‘Mou’ dijo que tienen una “plantilla asombrosa” y que es el momento ideal para brillar en un torneo como este porque “las semifinales y final son en casa”.

La Eurocopa, tras ser aplazada en marzo del año pasado, iniciará este 11 de junio y durará hasta el 11 de julio del 2021. La fase de grupos clasificatorios arrancará con el duelo entre Turquía e Italia en el Estadio Olímpico de Roma.

