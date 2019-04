¡Al desnudo! José Mourinho se destapa y confiesa su faceta más íntima como persona

El portugués Jose Mourinho , extécnico del Oporto, Inter Milán, Real Madrid , Chelsea y Manchester United , entre otros, destaca entre sus "puntos fuertes" como técnico la "calidad, experiencia y una ambición sin límites", no dudando además en afirmar que algunos jugadores le describirían como "un bastardo".

" Calidad, conocimientos, experiencia y una ambición sin límites", define Mourinho como sus principales virtudes en el banquillo, mientras considera como sus defectos ser "un perdedor terrible, horrible para aquellos cuya motivación no coincide con la mía".



En una entrevista al canal televisivo DAZN en Italia, el técnico portugués también diferenció al Mourinho entrenador con el Mourinho persona: " José, como hombre, es calmado, emocional y siempre está pensando en los otros. Mourinho, el entrenador, es pragmático, tiene inteligencia emocional, pero también es dominante. Me encanta José como persona, pero es una pena que la gente esté más familiarizada con el entrenador".



Al serle preguntado sobre cómo piensa que le describirían los jugadores a los que entrenó, dijo: " Depende. Algunos de ellos... Algunos de ellos me describirían como un bastardo".

