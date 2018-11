Tras escuchar los insultos que le lanzaron los hinchas de la Juventus durante 90 minutos, José Mourinho les pidió más. Lo hizo con sarcasmo, con una sonrisa... y con el triunfo en la bolsa.



Dos goles tardíos dieron al Manchester United una victoria sorpresiva en la cancha de Juventus. Y tras ganarle el duelo a su exdiscípulo y compatriota Cristiano Ronaldo, Mourinho no desaprovechó la oportunidad de protagonizar el alarde que irritó aún más al público y a varios jugadores de la 'Vecchia Signora'.



El estratega fue escoltado por personal de seguridad para que abandonara la cancha, tras llevarse una mano al oído para instar a que los aficionados le siguieran gritando, tras el silbatazo final.



“Vine aquí a hacer mi trabajo, y fui insultado durante 90 minutos”, dijo Mourinho. “No volvería a hacer ese gesto, pero no creo que haya ofendido a nadie, y en ese momento me pareció la respuesta adecuada para quienes habían insultado a toda mi familia y también al Inter”.



Este episodio se suma a otros muchas más de 'The Special One' a lo largo de su carrera, como aquella épica carrera en el Camp Nou tras eliminar al Barcelona con su Inter y avanzar a la final de la Champions League.



Repasa a continuación las otras celebraciones más polémicas de Mourinho.