El técnico argentino José Pekerman decidió no continuar al frente de la Selección de Colombia y en su última conferencia, criticó a los periodistas locales por "la cantidad de mentiras y barbaridades" que publicaron en los últimos días sobre su situación en el combinado cafetero.

"Siempre he tenido una conducta en mis actos. Yo no me ofrezco a ningún lado. No voy a ningún lado hasta que finalice mi trabajo. Espero que se acabe mi contrato para ver cuál es el rumbo que se va a tomar. No empiezo a hablar con otras selecciones. Mi asistente no atiende a nadie, porque le corto la mano. Tengo un respeto por el lugar en donde estoy único. Vivo en Colombia permanentemente. Me han puesto en todos los lugares del mundo y nunca salí de acá después del Mundial. Estuve cuatro días nada más por fuera, pero me han puesto en muchas partes. La cantidad de mentiras y barbaridades que han dicho, pocos países hacen esas cosas. La verdad es una decepción muy grande", expresó.

En otro momento, Pekerman dijo que no revelará los motivos de su alejamiento de la selección Colombia y mantuvo su posición ofensiva hacia los medios de comunicación.

"Los motivos de la salida no lo voy a decir y menos a la cadena de ustedes, pero yo los quiero a todos, espero que se les aclaren las ideas, eso lo hablamos con la gente y como lo dijo el presidente, no hubo ningún tipo de condicionamiento y lamento todo el tiempo que han perdido hablando de muchas cosas, porque le han hecho mucho daño a la Selección. Y si uno quiere que las cosas vayan bien hay que trabajar juntos, como lo dije en el 2012 cuando llegué. Y muchos de ustedes hace 16 años que no han podido ir a un mundial y van a mejorar en su trabajo, van a tener nuevas ofertas de trabajo, va a haber nuevos canales, habrá actividad para todos. Se los digo, apoyen a la Selección", exclamó.

Para finalizar, el entrenador argentino de 69 años, dijo que siempre tendrá una conexión especial con el fútbol colombiano.

“Cuando uno hace algo bien hecho y mira para atrás, da alegría. Los objetivos planteados, los cumplimos. Siempre estaré pendiente de Colombia, ojalá los éxitos continúen”, concluyó.

Arturo Reyes, actual técnico de la selección Colombia Sub 20, estará al frente del combinado adulto de manera interina para los duelos amistosos contra Venezuela y Argentina, ambos en Estados Unidos.