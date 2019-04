Unos brillaron y otros...: las 'joyas' sudamericanas que hace una década eran el futuro del fútbol [FOTOS]

Para nadie es una sorpresa que el astro argentino Lionel Messi sea considerado como uno de los mejores jugadores a nivel mundial. Sus goles y récords inalcanzables con la camiseta del Barcelona dan cuenta de su alto nivel en las canchas desde hace más de una década. No obstante, no fue el único crack que prometía llegar lejos en su generación.



Y es que en el 2008, el nombre de Leo ya ocupaba diferentes portadas en el mundo debido a sus grandes actuaciones. En concreto, la revista española 'Don Balón' lo incluyó entre las 100 mejores promesas del fútbol mundial, donde también figuraron otros sudamericanos y entre ellos, un peruano.



Por ello, en esta nota hemos decidido recordarte a esas diecisiete - en su momento 'joyas' - del fútbol mundial, entre los que destacan los éxitos conseguidos por el uruguayo Luis Suárez o Sergio Agüero. Además, destaca la presencia de un jugador peruano. ¿Adivinas quién es? ¿Los recordabas a todos? No te pierdas esta galería que está buenaza.

