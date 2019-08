Víctima de sus raíces: Karim Benzema, el '9' del Real Madrid que Francia nunca adoptó

"Los amigos son la familia que uno elige" , reza uno de los dichos más populares y, tal vez, ciertos. Pero, ¿hasta qué punto se puede considerar como amigos a aquellos que son capaces de involucrarte en un caso de chantaje? Vivir al borde de la ley o fuera de ella es la delgada línea por la que ha transitado casi toda la carrera profesional de Karim Benzema , el delantero principal del Real Madrid que se encuentra en constante confrontación con el mundo francés; un país que adoptó solo por razones deportivas, porque siempre se sentirá argelino, como él mismo ha confesado en varias oportunidades.

Negó sus raíces por el fútbol

Tal vez esa sea la cruz más pesada con la que cargará toda su vida. Karim nació en una familia original de la Cabilia argelina. Su abuelo Da Lakehal Benzema, vivió en Tighzert antes de emigrar a Lyon en la década de 1950. Hijo de Hafid Benzema y Wahida Djebbara, ambos de origen argelino, el futbolista ha tenido que lidiar con esta suerte de dicotomía desde siempre: pese a haber nacido en Lyon nunca se ha sentido francés, y los franceses tampoco lo han admitido como su compatriota.



En ese ámbito creció el jugador de 31 años, en la localidad de Bron, en los suburbios de Lyon, que le ha complicado la vida varias veces. De hecho, debido a su origen argelino sufrió 'bullying' en la escuela católica en la que su estricto padre le había inscrito; y de la que se escapaba a jugar al fútbol para evadirse.



Pero así como el fútbol fue su 'salvación', también fue lo único por lo que sacrificó sus orígenes, pues si hay algo que le duele a Karim Benzema es haber negado sus raíces para formar parte de la Selección de Francia.

Los amigos del barrio

El 'Gato', y él lo tiene claro', es otro de esos casos de niños surgidos de barrios pobres que finalmente trascienden gracias al fútbol. Pero si bien Benzema logró salir de este suburbio, jamás pudo despegarse de éste, y en este caso, para mal. Sus eternos amigos, a quien Karim considera hermanos, al día de hoy, son muchos de ellos delincuentes. Y todos, cada vez que están en problemas, evocan la ayuda del hermano árabe a quien la sociedad francesa rechaza por sus costumbres.



Ya sea por robos de autos, por vender pequeñas porciones de marihuana, extorsionar a comerciantes del barrio o por otros mil conflictos con la ley, todos ellos recurren a Benzema para solventar los conflictos con la Justicia francesa.



Y claro está que para Karim no ha sido fácil, por no decir imposible, romper con esas cadenas que lo atan a un mundo que ha defendido desde que era un niño y que a la fecha lo convierten en un rehén de esta situación social en la que se crió.

El caso Valbuena

En noviembre de 2015 fue vinculado a un caso de extorsión en contra del futbolista francés Mathieu Valbuena.

Pero a medida que su ascenso profesional crecía, primero en el Olympique de Lyon, luego en el Real Madrid y con la adoptada selección gala, también lo hacían los ruegos de sus amigos que le pedían salvarlo de alguna situación puntual.



Ni bien llegó a la capital española, a mediados de 2009, fue investigado por hacer parte de una red que trabajaba con pornografía infantil. También ha sido multado varias veces por conducir a exceso de velocidad, hacer giros prohibidos y no tener licencia de conducir.



En el 2010 fue acusado de mantener relaciones sexuales con Zahia Dehar, una prostituta francesa de origen magrebí, cuando ésta tenía 16 años en 2008. Finalmente salió librado.



Pero la gota que rebalsó el vaso fue el caso de extorsión a su por entonces compañero de selección Mathieu Valbuena en el 2015. Un supuesto amigo de la infancia de Karim Benzema, junto a otros tres chantajistas, exigió al futbolista 150.000 euros para no difundir un video sexual con su pareja.



Valbuena expuso el caso a sus compañeros y fue el propio Karim quien le aconsejó que pagará ese dinero. La justicia francesa lo involucró directamente en el caso como supuesto cómplice y ni una foto que publicó Valbuena con el 'Gato' sirvió para que éste salga librado. Benzema fue detenido y pasó una noche en la cárcel de Versalles.



El 'caso Valbuena' sirvió para que Didier Deschamps, técnico de los 'galos' desde el 2012, no convocará nunca más al delantero del Real Madrid. En diciembre de ese 2015 fue apartado de la Selección de Francia.

De Bron a Madrid

El delantero del Madrid es rehén de un mundo que es vecino de sus hermanos, pero que también le permitió salvarse desde los ocho años, cuando llegó al equipo infantil del Bron Terraillon S.C. En un partido contra el Lyon U10, marcó 2 goles y los entrenadores de este equipo lo ficharon con nueve años. Sus ídolos eran Ronaldo, Thierry Henry, pero sobre todo Zinedine Zidane.



Benzema rápidamente ascendió en las filas del Lyon, donde consiguió anotar 38 goles en una temporada con el equipo sub-16 y 12 goles en 14 partidos con el equipo sub-18. Sus grandes actuaciones le valieron para ser convocado al primer equipo, donde tuvo que presentarse ante el resto de sus compañeros, quienes conocieron de la personalidad de Karim de inmediato: "No se rían, ¡he venido a quitarles el puesto!".



Su debut oficial en liga tuvo lugar el 15 de enero de 2005 ante el Metz: ingresó en el minuto 77, en el duelo que ganó el Lyon 2 a 0, y en el que Benzema asistió en el segundo tanto.



Aunque su 'explosión' llegó en la temporada 2007/08, cuando consiguió ser el goleador en la Ligue 1 con 20 goles y con ello ayudó al equipo a ganar su primer doblete en la historia del club, Ligue y Copa de Francia. Lo nombraron jugador del año y fue incluido en la lista del Balón de Oro, la cual ganó Cristiano Ronaldo, quien se convertiría en su gran socio en el Real Madrid.



El 1 de julio de 2009, el equipo del Bernabéu llegó a un acuerdo con el Olympique de Lyon por hacerse con los servicios de Karim. Su traspaso alcanzó la cifra de 35 millones de euros más seis por objetivos logrados. A su presentación con el equipo blanco acudieron 16 mil espectadores. El 29 de agosto debutó oficialmente frente al Deportivo de la Coruña. Marcó un total de ocho goles en 27 partidos que jugó en su primera temporada 'blanca'.



A partir de entonces, Karim Benzema fue de menos a más con la elástica 'blanca', con la que afronta su undécima temporada, y con la que ha conseguido 17 títulos, entre ellos cuatro títulos de Champions League. Pese a que cada temporada el mercado de fichajes se encarga de encontrarle un sustituto o algún '9' que le pelee el puesto, el 'Gato' siempre se las ha arreglado para ser el dueño del ataque del Madrid.

Francia nunca lo adoptó

Benzema tuvo que renunciar a sus raíces para intentar ganar cosas importantes con la selección 'gala', con la que jamás logró sintonizar. Fue convocado el 28 de marzo de 2007 por primera vez con la selección absoluta de Francia frente a Austria, en dicho partido el equipo 'ble'u ganó gracias a un gol suyo.



Entró en la convocatoria para la Euro 2008 en la que no marcó ningún gol, cayendo eliminado en la fase de grupos. Para el Mundial de Sudáfrica de 2010, Karim Benzema no fue seleccionado por Raymond Domenech por su flojo año en su primera temporada en el Real Madrid.



Con Laurent Blanc en el banquillo fue considerado una pieza clave para el la selección. Benzema fue convocado para la fase final de la Euro 2012 que se disputó en Polonia y Ucrania, pero cayó en cuartos de final y sin anotar ningún gol.



Su presencia en la Copa Mundial de Brasil 2014, ya con Deschamps como seleccionador, se saldó con tres goles en cinco partidos y fue eliminado en cuartos de final. Su corto 'romance' con Francia terminó con el caso Valbuena en el 2015.



El 'Gato' no fue llamado para Rusia 2018, torneo que vio a los dirigidos por Deschamps obtener el segundo Mundial para Francia en su historia, y del cual Karim Benzema también fue marginado, sepultando prácticamente alguna mínima esperanza de regresar algún día a la selección que finalmente eligió, pero de la que nunca se sintió parte.



Como tampoco nunca se sintió parte de un país del cual jamás podrá aislarse, pero del cual siempre será 'rehén', ya sea en Bron o en Madrid.

Palmarés de Karim Benzema

Campeonatos Nacionales:



Ligue 1: Olympique de Lyon (2005)

Supercopa de Francia: Olympique de Lyon (2005)

Ligue 1: Olympique de Lyon (2006)

Supercopa de Francia: Olympique de Lyon (2006)

Ligue 1: Olympique de Lyon (2007)

Supercopa de Francia: Olympique de Lyon (2007)

Ligue 1: Olympique de Lyon (2008)

Copa de Francia: Olympique de Lyon (2008)

Copa del Rey: Real Madrid (2011)

Liga Española: Real Madrid (2012)

Supercopa de España: Real Madrid (2012)

Copa del Rey: Real Madrid (2014)

Liga Española: Real Madrid (2017)

Supercopa de España: Real Madrid (2017)



Campeonatos Internacionales



Europeo Sub-17: Selección de Francia (2004)

UEFA-CAF Meridian Cup: Selección de Francia (2005)

Champions League: Real Madrid (2014)

Supercopa de Europa: Real Madrid (2014)

Mundial de Clubes: Real Madrid (2014)

Champions League: Real Madrid (2016)

Supercopa de Europa: Real Madrid (2016)

Mundial de Clubes: Real Madrid (2016)

Champions League: Real Madrid (2017)

Supercopa de Europa: Real Madrid (2017)

Mundial de Clubes: Real Madrid (2017)

Champions League: Real Madrid (2018)

Mundial de Clubes: Real Madrid (2018)

