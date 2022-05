Kylian Mbappé es, sin duda, una de las grandes atracciones de la gira del París Saint-Germain por Qatar. No solo porque es uno de los mejores jugadores del mundo, también por la ‘novela’ de la que es actor principal en el mercado de fichajes de verano. El delantero francés de 23 años se encuentra deshojando margaritas porque no sabe si seguir en el PSG o firmar de una vez por todas por el Real Madrid. Mientras tanto, ha protagonizado un curioso gesto que en las últimas horas se ha convertido en motivo de debate en las redes sociales.

Durante una foto que se ha tomado con sus compañeros del PSG, el campeón del mundo de Rusia 2018 se ha llevado la mano derecha al pecho. Para algunos, fue un gesto de cariño al escudo del club. Sin embargo, la realidad dicta que el de Bondy solo quiso tapar la marca de un patrocinador colocada debajo de la insignia.

Curiosamente, solo la camiseta de Mbappé llevaba el logo de Accor, una cadena hotelera que auspicia al PSG. El mejor jugador de la Liga francesa 2021-22 no ha querido que esta salga en las fotos de la gira. Al menos no con él como protagonista. Como era de esperarse, el gesto de ‘Kiki’ ha sido todo un viral.

Mbappé tapa la marca de uno de los patrocinadores del PSG.

Cabe recordar que el aún delantero del PSG, con contrato hasta el 30 de junio de 2022, dijo en las últimas horas que tiene prácticamente tomada la decisión sobre su futuro, aunque rechazó desvelar cualquier detalle al respecto.

“Casi”, contestó el internacional galo cuando fue cuestionado por si había tomado la la decisión en la gala anual de los premios de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP). Mbappe apuntó que anunciará “muy rápidamente” si continúa en el PSG o se marcha porque la elección la tiene “casi hecha”.

El delantero del PSG, gran ilusión del Real Madrid para reforzar su plantilla, no quiso, no obstante, dar más detalles al respecto para no influir más de lo debido en la ceremonia, como ocurrió en la gala de 2019, cuando efectuó unas manifestaciones que tuvieron una gran repercusión.





