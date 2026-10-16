Las apuestas deportivas en línea han experimentado un crecimiento significativo en América Latina durante la última década, impulsadas por culturas en las que la identidad nacional está estrechamente ligada al deporte. No obstante, el crecimiento de la industria exige una comprensión clara de su legalidad y de sus operaciones.

La industria de las apuestas deportivas online: un titán en constante crecimiento

En 2026, el valor de la industria de las apuestas deportivas online fue de USD 49,74 mil millones y se espera que alcance USD 92,49 mil millones en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,21%, de acuerdo con un reporte de Mordor Intelligence.

El crecimiento en la aceptación de las apuestas deportivas se debe a que la gente usa más teléfonos inteligentes, a que las tecnologías de transmisión en vivo mejoran constantemente y a que en varios lugares se han regularizado recientemente.

La tecnología móvil ha sido clave en este ecosistema. En 2024, el 71% de la población mundial tenía acceso a teléfonos inteligentes, según la Asociación del Sistema Global de Comunicaciones Móviles. Las plataformas usan esta infraestructura al integrar verificación con geolocalización, autenticación biométrica y notificaciones en tiempo real. Así, los usuarios pueden apostar en menos de 10 segundos.

En 2025, el fútbol tuvo la mayor cuota de mercado con un 35,27%. El tenis destaca como uno de los deportes que más crecerá, con una tasa anual compuesta estimada del 13,83% hasta 2031.

Al mismo tiempo, las apuestas en vivo o durante el juego alcanzaron el 62,35% de la cuota en 2025. Esto se debió a las redes de transmisión de baja latencia y al aumento de las microapuestas.

En América Latina, los ingresos brutos del sector subieron de unos 1.300 millones de dólares en 2020 a estimaciones de superar los 4.200 millones de dólares en ganancias para el segmento en línea en 2026. Este crecimiento regional se debe al interés deportivo local y a la implementación gradual de marcos regulatorios.

La expansión del mercado regulado en Latinoamérica

La industria de las apuestas en línea reguladas crece en Latinoamérica, aunque también experimenta grandes cambios, como la reciente prohibición en Brasil. Pese a esto, los siguientes países cuentan con marcos regulatorios establecidos y/o leyes en desarrollo:

Colombia: referente pionero en la región

Desde que se legalizó el juego en línea en 2016, Colombia se ha convertido en un referente en materia de regulación en América Latina. La Ley 643 de 2001 es la base del sector y establece reglas claras sobre impuestos, supervisadas por la entidad estatal Coljuegos. Las empresas y los usuarios deben seguir este marco fiscal de forma estricta, ya que las sanciones por evasión son severas.

La estabilidad del modelo colombiano ayudó a que más personas usaran servicios digitales. En 2024, el país superó los 8 millones de usuarios en plataformas legales. Las apuestas deportivas crecieron entre 30% y 40% debido a eventos deportivos internacionales como la Copa América y a que los operadores legales ya están plenamente establecidos. Este movimiento generó aportes importantes al sistema de salud pública. En 2024, el sector transfirió $117.068 millones de pesos colombianos, y se espera que la recaudación total supere los mil millones de pesos al final del año.

México: un mercado maduro con desafíos operativos

La Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento son la base legal para las apuestas en línea en México. Estas normas establecen cómo deben operar los casinos y las apuestas deportivas. Para contar con seguridad jurídica y protección al consumidor, los usuarios deben verificar que la plataforma que elijan cuente con autorización de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Aunque hay una estructura regulatoria clara, el mercado mexicano tiene retos operativos importantes. Para obtener licencias, es necesario cumplir criterios estrictos; esto limita la entrada de nuevos competidores. En 2022, la Lotería Nacional tuvo ingresos de más de $13.89 billones de pesos, en gran parte por sumar distintos métodos de pago físicos y digitales.

Argentina: descentralización como principio constitucional

En Argentina, la regulación de los juegos de azar no está entre las facultades que el Congreso Nacional tiene delegadas. En cambio, queda bajo la jurisdicción de los poderes provinciales. Esto se debe al diseño constitucional del país, que hace que las provincias conserven todas las competencias que no fueron transferidas explícitamente a la Nación.

En la práctica, esto significa que no existe una ley federal única para las apuestas en línea. Las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden regular, autorizar, prohibir o no tomar medidas sobre el juego online en sus territorios. Así, hay 24 sistemas distintos, cada uno con su propio organismo de control, impuestos y lista de operadores permitidos.

Chile: transición legislativa y supervisión judicial

En la actualidad, Chile se encuentra en una situación legal incierta ya que aún no cuenta con un sistema general de licencias. Las autoridades dicen que los casinos y las plataformas de apuestas en línea no pueden operar con fines comerciales en el país sin una ley específica.

El proyecto de ley que busca regular esta actividad sigue en trámite en el Senado después de su aprobación general. Como aún no hay una habilitación definitiva, se mantiene la idea de que existe una zona gris.

En septiembre de 2025, la Corte Suprema ordenó bloquear muchos sitios de apuestas sin permiso. Esta decisión mantiene el criterio usado en 2026: que un sitio web sea accesible desde Chile no significa que su actividad sea reconocida ni legal según la ley chilena.

Perú: un marco unificado y debates tributarios

Perú avanzó con la Ley 31557, sus cambios y el reglamento del Decreto Supremo 005-2023-MINCETUR. Este marco legal, vigente desde febrero de 2024, regula de forma completa las apuestas deportivas a distancia.

La norma nombró al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) como la única autoridad para otorgar licencias y supervisar el sector. Así, el juego es legal solo en plataformas autorizadas para mayores de edad. El control estricto hizo que, en 2025, varios operadores sin permiso abandonaran el mercado o vieran suspendidas sus licencias.

En el ámbito fiscal, el sector cuenta con nuevas propuestas de ley. Recientemente, por ejemplo, un grupo de diputados del Partido Cívico Obras, a pedido de Luis Masco Cáceres, presentó un proyecto para cambiar el literal A del Nuevo Apéndice IV del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC. La propuesta busca elevar la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para juegos y apuestas a distancia del 1% al 5%, calculada sobre el valor de cada apuesta.

¿Cómo asegurarse de que una casa de apuestas deportivas en línea es legal en Perú?

Hoy en día, el mercado de apuestas deportivas en línea en Perú se consolida como un sector dinámico y moderno. El fútbol se mantiene como el deporte rey indiscutible de esta industria, concentrando aproximadamente el 80% del total de los pronósticos realizados en el país.

Paralelamente, la adopción de tecnologías financieras ha transformado la experiencia del usuario. Hoy en día, el 97% de las transacciones asociadas a estas plataformas se efectúa a través de billeteras digitales, según un análisis de Tupay.

Antes de postear en el fútbol o en cualquier otro deporte en línea, es necesario verificar que la plataforma cumpla con la ley en Perú y proteja el dinero y los datos personales de los usuarios.

Desde que entró en vigor la regulación nacional, verificar si un operador es legítimo resulta sencillo si se revisa la normativa y ciertos indicadores técnicos, como los siguientes:

1. Licencia oficial y sello del MINCETUR

El dato clave para comprobar si un sitio es legal es la autorización otorgada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), que es la autoridad en el país según la Ley N.º 31557. Las plataformas que cuentan con permiso suelen mostrar el sello o la acreditación del MINCETUR en el pie de página de sus sitios web. También conviene revisar directamente el dominio en la lista oficial de operadores autorizados, que se encuentra en los portales del Gobierno peruano o en la base de datos del ministerio.

2. Protocolos de seguridad y cifrado de datos

Un sitio legal y seguro utiliza altos estándares de ciberseguridad para proteger la información sensible de sus usuarios. Hay que verificar que la dirección web tenga un certificado de seguridad SSL activo, que se identifica por el candado y el protocolo “https://” en la barra de navegación. Las casas reguladas también utilizan procesos de verificación de identidad (KYC), autenticación de dos factores y políticas de privacidad claras que permiten un uso transparente y protegen los datos personales.

3. Métodos de pago confiables e integrados

La variedad y la reputación de las opciones de depósito y retiro reflejan el nivel de formalidad de la empresa. Las casas de apuestas con licencia en Perú usan métodos de pago bancarios y digitales comunes en el país, como transferencias bancarias, tarjetas de crédito o débito, y billeteras digitales conocidas como Yape, Plin o PagoEfectivo. Si una plataforma solo acepta transacciones con mecanismos poco conocidos, poco claros, no regulados o solamente en divisa extranjera, hay que tener cuidado.

4. Reputación, términos y juego responsable

Por último, conviene revisar los términos y condiciones de los bonos y promociones para evitar cláusulas engañosas. Un operador legal establece reglas claras y contratos explícitos. También promueve el juego responsable mediante herramientas de autoexclusión y límites de depósito, y prohíbe el acceso a menores de edad. Consultar las opiniones de otros usuarios y los análisis de expertos ayuda antes de apostar.

Cómo empezar a apostar en deportes: tipos de apuestas, cuotas y gestión de capital

Apostar en casas de apuestas deportivas en línea resulta sencillo cuando se entienden los conceptos básicos del sector. Las casas de apuestas deportivas en línea ofrecen cobertura de distintos eventos deportivos, como fútbol, baloncesto, tenis y béisbol. En estas plataformas, las probabilidades de victoria se calculan según factores como la forma de los jugadores, el clima o la ubicación.

Para empezar a apostar de manera responsable, es necesario conocer varios términos básicos, incluidos los diferentes formatos de apuestas y las cuotas, entre otros.

Tipos de apuestas más comunes

Las plataformas ofrecen múltiples opciones de apostar, desde las más tradicionales hasta combinaciones avanzadas: