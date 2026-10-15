Si bien la Liga 1 2026 todavía no termina y hay varios clubes pugnando por llevarse el Torneo Clausura para estar cada vez más cerca al título, el mercado de pases de la temporada 2027 ya empieza a moverse lentamente. En medio de esto, un nombre que viene destacando en el campeonato ha llamado la atención no solo de Alianza Lima, sino también de Sporting Cristal. Es decir, es posible que en los próximos meses ambos equipos se disputaren su fichaje.

Según informaron en el programa Fútbol Satélite, se trata de Mauricio Arrasco, volante ofensivo que viene mostrando un buen nivel en FC Cajamarca y que podría mudarse a la capital para la próxima temporada. En lo que va del 2026, el futbolista de 22 años ha disputado un total de 29 partidos entre Liga 1 y Copa de la Liga, registrando siete goles y cinco asistencias.

El repunte de su nivel ha sido significativo en la segunda parte del año, pues en el Torneo Apertura solo marcó un gol y dio una asistencia, mientras que el Clausura ya lleva seis tantos y un pase de gol. Se trata de un jugador versátil, que puede rendir como enganche detrás del punta, interior por izquierda e incluso por fuera como un extremo.

Mauricio Arrasco es un futbolistas con características ofensivas muy interesantes, con velocidad al encarar, capacidad de asociación en los últimos metros y mucha llegada al área. Su ubicación como mediapunta le ha permitido tener mucha incidencia en las acciones ofensivas de FC Cajamarca, algo que le ha permitido tener la mejor temporada goleadora de su carrera.

Mauricio Arrasco registra siete goles con FC Cajamarca en la temporada 2026. (Foto: ITEA Sports)

Según la citada fuente, Arrasco ha llamado la atención de Alianza Lima y Sporting Cristal, sin que por el momento haya una oferta formal sobre la mesa. Lo cierto es que el volante termina contrato con FC Cajamarca al finalizar la temporada, por lo que después de eso todo puede suceder y va a depender mucho de su deseo y lo que su entorno busque para lo que sigue en su carrera profesional.

Mauricio Arrasco salió de las divisiones menores de Alianza Lima, perteneciente a la categoría 2004 y debutando profesionalmente en el 2023. Pese a que siempre se mostró como un buen prospecto, no recibió las oportunidades necesarias en el primer equipo para despegar y entre que se fue a préstamo a Alianza Universidad de Huánuco para ganar el título de la Liga 2 en el 2024, su contrato finalizó en el 2025 y decidieron no renovarle.

Así terminó marchándose a FC Cajamarca, gracias al contacto directo con un hombre que fue clave para su mudanza al interior del país: Hernán Barcos. Precisamente el ‘Pirata’ ahora se encuentra en Sporting Cristal y podría ser clave por si decide marcharse al Rímac, algo que dependerá del correr de los meses y del ofrecimiento que pueda hacerle Alianza Lima para convencerlo de volver.

De momento, Mauricio Arrasco deberá enfocarse en lo que resta de la temporada, pues FC Cajamarca marcha en el puesto 15 del acumulado con 26 puntos, a solo uno de la zona de descanso. El principal objetivo del conjunto cajamarquino es mantener la categoría y requerirán de que el mediocampista esté enfocado en sostener el buen nivel que viene mostrando en las últimas jornadas. Su próximo reto será CD Moquegua en condición de local, este domingo 18 de octubre desde la 1:15 p.m.

Mauricio Arrasco salió de las divisiones menores de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

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