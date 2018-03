Un partido clave para pelear el liderato en la Serie A de Ecuador. Liga de Quito vs. Técnico Universitario se enfrentan el sábado (4 p.m. hora peruana y de Ecuador) en la ‘Casa Blanca’ por la quinta fecha de la liga ecuatoriano. El duelo se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y no será televisado, dado que no aún no se otorgan los derechos, luego de la disputa con GolTV,



Liga de Quito procurará obtener un nuevo triunfo ante Técnico Universitario, que si bien aún no gana en el campeonato, tampoco perdió en sus visitas a Guayaquil City (0-0) y Cuenca (1-1). En teoría, el duelo no debería ser tan fácil para el equipo también conocido como LDU.



Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 4:00 p.m. Ecuador 4:00 p.m. Argentina 6:00 p.m. México 3:00 p.m. Colombia 4:00 p.m. Chile 6:00 p.m. California 1:00 p.m. Nueva York 4:00 p.m. España 10:00 p.m.

"Técnico Universitario jugó cuatro partidos, empató dos y perdió dos, pero lo hizo siempre dando pelea. Con Barcelona S.C. perdió en casa con las justas y ante Universidad Católica aguantó, pero cayó en la última jugada", dijo el técnico de Liga de Quito, Pablo Repetto.



Asimismo, una buena noticia para Liga de Quito es que el mediocampista Fernando Guerrero ya se encuentra recuperado y habilitado para jugar ante Técnico Universitario. Incluso puede sea titular, aunque de lo contrario verá minutos desde la banca.



La última vez que Liga de Quito perdió fue en la primera fecha de la actual Serie A de Ecuador. El cuadro del técnico uruguayo cayeron 2-1 de visita contra el Deportivo Cuenca.



Luego de esa derrota, Liga de Quito ganó dos encuentros (ante River Plate y U. Católica) y empató contra Aucas. En la actualidad, solo se encuentran a cuatro puntos del líder, Emelec.