Ven conmigo: De Jong reveló conversación que sostuvo con De Ligt sobre fichar por el Barcelona

Lo espera y lo quiere a su lado. No solo han sido compañeros y socios del Ajax que enamoró a todo el mundo en la última Champions League, o parte de la columna vertebral de la Holanda finalista de la Liga de Naciones, también son muy buenos amigos desde hace años y ambos conocen los gustos o metas del otro. El centrocampista Frenkie de Jong se sinceró y afirmó que espera ver a Matthijs de Ligt en el Barcelona.



Tras el triunfo de la 'Organe' ante Inglaterra en las semifinales de la Liga de Naciones, De Jong declaró en zona mixta y no mostró inconveniente en revelar su deseo de ver a su lado al central de 19 años.



" Espero que De Ligt se venga conmigo al Barça, espero que así sea", puntualizó.



Lo que sí dejó el mediocampista y flamante refuerzo azulgrana para la temporada es que no puede influir en la decisión que finalmente tomé De Ligt.



" Es algo que él debe resolver en los próximos días junto a los suyo. Él sabe lo que a mí me gustaría", apuntó.

¿De qué depende el fichaje del holandés?

Según el Diario Marca, Barcelona ya explicó las condiciones del acuerdo que tendría el central a su agente, Mino Riola; sin embargo, en las últimas fechas, el futbolista ha pedido mucho más dinero, esto debido a su buen rendimiento en el último tramo de la competencia.



En el Camp Nou no están dispuestos a mejorar la oferta sobre la mesa. La subasta solo depende de Riola, quien no quiere descartar ningún equipo hasta el último minuto. Si continúa de la misma forma, parece que De Ligt no tendrá oportunidad de cerrar una contratación para verano.



Barcelona no quiere que la decisión del jugador se prolongue por más tiempo. Es una contratación "estratégica" y a partir de esto, la dirección deportiva deberá decidir quienes más se aproximan al club.

► ¿No que se iban? Real Madrid los 'borró' y ahora presentan la nueva camiseta para la temporada 2019-20 [FOTO]



► ¡Más 'blancos' que nunca! Real Madrid presentó su nueva camiseta para la temporada 2019-20 por todo lo alto



► ¿De la Juventus a Inglaterra? Ofrecen 50 millones de euros por Joao Cancelo



► Se filtró todo: la pelea de Neymar con la modelo en París filtrada [VIDEO]