Se hizo esperar, pero llegó. Mientras que en lo últimos días, Lionel Messi solo tenía sobre la mesa la oferta de volver al Barcelona (su contrato con PSG vence en junio y la relación con el club es complicada), ahora ya tiene otro ofrecimiento más para pensar qué quiere hacer en la temporada 23-24. El Al Hilal de Arabia Saudita realizó una jugosa oferta que duplica lo que pagó el Al Nassr por Cristiano Ronaldo.

Según el peridosita Fabrizio Romano, el Al-Hilal no va a escatimar en gastos para convertir su sueño en realidad por el histórico capitán de la Selección Argentina y pagaría unos 400 millones de euros ¡por año!.

Dicha oferta vendrían a destrozar todos los records, incluso, los supuestos 200 ‘kilos’ que Cristiano Ronaldo percibe en el club rival de Al Hilal, Al Nassr. La prioridad de Messi, ahora mismo, es todavía la de seguir en Europa (Barça, PSG... o alguna sorpresa no conocida).

El Barcelona sueña con Leo, pero aún no le ha hecho ninguna oferta concreta y el futuro del argentino sigue siendo una incognita, aunque con muchos millones saudíes sobre la mesa para hacerlo cambiar de opinión, porque en Arabia sueñan con reeditar la histórica rivalidad que tuvo ‘CR7′ cuando jugó en el Real Madrid y Leo en el Barcelona.

En Barcelona sueñan con el regreso de Lionel Messi | Foto: Reuters

Neymar, el “culpable” de la salida de Messi

Más allá del ultimátum que le puso a Lionel, en medio de las conversaciones para renovar, la directiva del PSG ha decidido que lo más sano para el club en lo deportivo y financiero es acabar con el tridente Neymar-Messi-Mbappé. Y el elegido para salir de la plantilla es el vigente ganador del premio The Best.

“El PSG no quiere más el trío Neymar, Messi y Mbappé. El elegido para dejar el club es el argentino, que acaba contrato en junio y cuya prioridad no es seguir la próxima temporada en la capital francesa. Salvo un giro radical, no renovará su contrato”, apunta RMC Sports.

Si bien al PSG le hubiera gustado antes ver salir a Neymar, el brasileño está empecinado en seguir jugando el distrito XVI de París y no hay forma de deshacerse de él. Tiene contrato hasta el 2027, a lo que se le suma que ningún equipo de las grandes ligas está interesado en ficharlo.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.