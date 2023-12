Este viernes 1 de noviembre se emitió un nuevo capítulo de “Campeones, un año después”, programa producido por la plataforma Star Plus. Este título, dirigido a los seguidores de la ‘Albiceleste’, se repasa el camino a la conquista de la Copa del Mundo en Qatar, brindando detalles inéditos narrados por los mismos protagonistas. No obstante, en este último episodio, fue el turno de Lionel Messi, quien reveló hechos que nunca salieron a la luz, como el cruce que tuvo con Robert Lewandowski. Asimismo, aseguró que charló durante la cita mundialista con el delantero polaco.

Como se recuerda, la ‘Albiceleste’ y Polonia chocaron durante el Mundial Qatar 2022. En aquella ocasión, los dirigidos por Lionel Scaloni se llevaron la victoria (2-0), aunque, más allá del resultado, sorprendió la actitud del astro rosarino con el ariete del FC Barcelona. De hecho, el atacante del Inter Miami brindó detalles de ese cruce en el certamen mundialista.

“Me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski. Porque yo, cuando gané el Balón de Oro, sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó”, señaló Lionel Messi

Incluso, se pudo ver cómo la ‘Pulga’ gambeteaba al polaco en el encuentro mundialista, algo que confirmó Ángel Di María. “Hasta mi abuela se dio cuenta que Messi encaraba a propósito a Lewandowski en el Mundial. Son cosas de él, que le quedan adentro a veces. Cuando uno habla de él, te la termina tirando en una nota o te lo hace dentro de una cancha. Él habla así, de esa manera. Creo que es normal. Hay gente que a veces no lo respeta y no se dan cuenta que es el mejor jugador de la historia. No hay que decirle nada porque se termina encendiendo y es peor”, aseguró el ‘Fideo’.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Robert Lewandowski?

Robert Lewandowski se hizo con el premio ‘The Best’ sin que Lionel Messi, capitán de Argentina, le diera su voto. Ante ello, el polado señaló que “pidió un Balón de Oro para mí, pero no me votó para el ‘The Best’”. Cabe resaltar que en la ceremonia del Balón de Oro 2021, la cual ganó el argentino, expresó que “todo el mundo estuvo de acuerdo en que el año pasado fuiste el ganador (Lewandowski). No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que mereces tener este trofeo en tu casa”.

A pesar de estas diferencias que se quedaron el Mundial Qatar 2022, el astro rosarino y el polaco ya pasaron la página. “Tuvimos una charla y estuvimos de acuerdo en que todo fue un malentendido. Ignoré todas las cosas pasadas porque era Robert, y nos fue bien. Luego él también se fue a Barcelona. Hablamos mucho sobre el club y la ciudad”, aseveró.





