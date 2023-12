A punto de celebrar el primer aniversario de la histórica conquista de Argentina en Qatar 2022, Star Plus ha desatado la emoción de los fanáticos del fútbol con el lanzamiento de un ciclo de entrevistas llamado “Campeones”, donde los protagonistas de esta gesta comparten sus experiencias. Entre las próximas charlas previstas con Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Cristian Romero, ya se encuentra disponible la reveladora entrevista con Enzo Fernández, quien reveló la polémica actitud de Kylian Mbappé durante la final del Mundial en Lusail.

Como se recuerda, la selección argentina encontró su mejor versión en plena competencia. A pesar de las inesperadas bajas y con la base campeona de la Copa América 2021, jóvenes talentos como Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández aportaron la frescura necesaria para enfrentarse a las grandes potencias futbolísticas.

La verdadera prueba de fuego llegó el 18 de diciembre contra Francia. No solo por ser la actual campeona del torneo, sino también porque contaba con una de las figuras más destacadas del momento: Kylian Mbappé. En una primera mitad excepcional, Argentina logró bloquear las amenazas del delantero del PSG, sorprendiendo a todos con su actuación magistral.

En medio de este épico enfrentamiento, Enzo Fernández contó detalles de su enfrentamiento personal con el astuto francés. “Hubo jugadas que nosotros festejábamos, como en una pelota dividida, y él nos hacía un gesto como que nos iba a matar. Se la agarró conmigo, no sé por qué”, confesó a Sebastián Vignolo en la entrevista reveladora.

El volante del Chelsea continuó narrando la intensidad del enfrentamiento: “Ahí, ‘Cuti’ (Romero)... Tengo un soldado atrás que me defiende. Cuando hacemos el tercer gol, ‘Cuti’ se lo grita en la cara a Mbappé, está loco”. Fernández explicó que el francés incluso les dirigía comentarios en castellano para intentar intimidarlos. “Mbappé me decía como que nos iba a matar, que ellos iban a ganar la final”, añadió.





Enzo vs. Mbappé en la entrega de premios





En la entrega de premios del Mundial de Qatar 2022, Enzo Fernández, quien ya se había destacado por su actuación formidable en la final, vivió un momento peculiar al ser galardonado como el mejor jugador joven del torneo. Sin embargo, esta vez, la situación curiosa involucró nuevamente a Kylian Mbappé.

Según Fernández, la escena transcurrió de manera inesperada. Al subir al escenario para recibir su premio, se percató de que no lo esperaban para la foto junto a los demás premiados (Messi, Mbappé y Martínez). ¿La razón? “No me habían esperado para la foto. ¿Qué estaba haciendo? Ah, me había ido porque subí primero y me habían echado de la ceremonia. Estaba enojado Mbappé, se fue enojado”, contó.





Enzo Fernández se llevó el premio al Mejor Jugador Joven del Mundial. (Foto: EFE)





¿Cuántas veces ha ganado Argentina la Copa del Mundo?





La Albiceleste ha ganado la Copa del Mundo de la FIFA en tres ocasiones. La selección argentina logró su primer título en 1978, cuando fue el país anfitrión del torneo. En la final, disputada en Buenos Aires, venció a los Países Bajos por 3-1 después de tiempo suplementario.

La segunda vez que Argentina ganó la Copa del Mundo fue en 1986, en México. En ese torneo, liderada por el legendario Diego Maradona, la selección se consagró campeona al derrotar a Alemania en la final con un marcador de 3-2.

La tercera estrella de Argentina llegó el año pasado. En Lusail, tras empatar 3-3 ante Francia en el tiempo reglamentario, con los goles de Lionel Messi (2) y Ángel di María, el equipo de Lionel Scaloni se llevó la Copa a casa luego de vencer a Francia por penales (4-2).





Argentina ganó en Qatar 2022 el tercer Mundial de su historia. (Foto: EFE)





