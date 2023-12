No cabe duda que FC Barcelona fue uno de los equipos que mejor se reforzó en este último mercado de pases. Nombres como los de Ilkay Gündogan, Oriol Romeu, Joao Félix y Joao Cancelo son algunos de los que arribaron al elenco de la Ciudad Condal y no tardaron en mostrar sus mejores habilidades. No obstante, ante la delicada situación financiera, algunos jugadores no pudieron ser comprados, sino cedidos, aunque con una opción de compra. Como era de esperarse, los futbolistas portugueses son los que más agradaron al comando técnico, motivo por el que han empezado a negociar su fichaje con Atlético de Madrid y Manchester City.

Tal y como se espera en este tipo de casos, tanto el cuadro español como el inglés esperan que la institución blaugrana abone lo que se acordó en un inicio. Según la información brindada por Mundo Deportivo, el ‘Atleti’ valorizó a Joao Félix en 40 millones de euros, mientras que los ‘Citizens’ exigen 50 millones por el lateral.

Sin embargo, la fuente citada también señaló que los directivos de FC Barcelona son conscientes de que este monto es imposible de pagar en estos momentos. Por ello, contemplan realizar una oferta anticipada a ambas escuadras con un monto mucho menor, con el objetivo de conseguir una reducción en los costos de los jugadores lusos.

Es necesario mencionar que Joao Laporta, presidente del club blaugrana, y el técnico Xavi Hernández dieron luz verde a estas operaciones. Y es que a raíz de las buenas actuaciones de Joao Félix y Joao Cancelo en estas últimas semanas, consideran que este sería un movimiento top para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2024-25.

Los números de Joao Félix y Joao Cancelo en el presente curso

Desde su cesión a FC Barcelona, Joao Félix no tardó en demostrar sus grandes habilidades en el terreno de juego. Al día de hoy, el atacante portugués registra un total de 1048 minutos en 17 partidos jugados (entre LaLiga y Champions League). Además, suma una diana y dos asistencias.

Joao Cancelo, por su parte, ha podido sumar más minutos con la camiseta blaugrana (1324) en 16 encuentros. Eso sí, a diferencia del atacante luso, el exBayern Múnich ha tenido mayor presencia en área rival, marcando tres veces y asistiendo en una ocasión.

¿Cuándo vuelve a jugar FC Barcelona en LaLiga?

El cuadro dirigido por Xavi Hernández recibirá este domingo 3 de diciembre al Atlético de Madrid en el Olímpico de Montjuic. El partido, válido por la decimocuarta jornada del campeonato español, se jugará a las 3:00 P.M. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV).

¿Cómo va FC Barcelona en LaLiga 2023-24?

Tras nueve victorias, cuatro empates y una derrota, en un total de 14 partidos, el FC Barcelona marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de LaLiga 2023-24 (ver aquí clasificación completa) con 31 unidades. El vigente campeón español se encuentra a cuatro puntos del sorprendente líder Girona.





