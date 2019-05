Ahora todo tiene sentido: el consejo de Maradona a Messi para que haga esos 'golazos' de tiro libre [VIDEO]

Corría el minuto 81 en el Camp Nou. Falta sobre Luis Suárez y el encargado de ejecutar, como no podía ser de otra forma, Lionel Andrés Messi. El '10' argentino se paró frente al balón, divisó la posición del arquero, la lejanía de la barrera, los ángulos muertos y por dónde debía mandar el balón. Trote con la mira fija y zurdazo. Golazo por donde se le mire.



Hoy, un golazo de falta de Messi es tan común que ya no recordamos las épocas en las que el astro argentino no tenía esa facultad. Como todo jugador, a su talento le sumó mucha práctica y esfuerzo para ponerla donde quieres. Pero, se podría decir que todo comenzó hace 10 años.

Lionel Messi anotó el tercer gol de la goleada sobre el Liverpool. (Captura/Youtube)

Uno de los consejeros de Messi para pegarle así al balón fue Diego Armando Maradona. " Escuchame, papi. Cuando le entrés a la pelota, no le saqués el pie tan rápido porque si no ella no sabe lo que vos querés", fueron las palabras del Diego a Lío, con las que Fernando Signorini termina su relato para contar cuándo Diego le despejó el camino a Leo para que puliera una de sus únicas falencias.



La anécdota data del 10 de febrero del 2009, cuando después de un entrenamiento previo al amistoso ante Francia, Messi decidió acomodar la pelota en uno de los vértices de la medialuna y probar a Juan Pablo Carrizo, que no tuvo ni que moverse para evitar un remate que se fue por encima del travesaño. Hasta aquella noche, Leo solo había anotado un gol de tiro libre en un 6-1 ante el Atlético de Madrid.



Desde aquel día del consejo de Maradona, Messi llevaba 25 goles de tiro libre por liga, algo que solamente superaba la Juventus, con 29, y que lo seguían el Real Madrid y el Lyon, con 24 y 22 respectivamente.

