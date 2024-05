¡Es un día repleto de fútbol! El martes 7 de mayo se perfila como una jornada imperdible para los aficionados del deporte rey. Habrá actividad nuevamente en la Champions League, el torneo de más prestigio en el mundo. Luego, por la tarde, nos esperan partidazos correspondientes a la fecha 4 de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Universitario de Deportes y César Vallejo recibirán a dos duros rivales en suelo nacional. A continuación, te contamos la programación del día, así como los horarios y los canales de TV. No te lo pierdas.

El plato fuerte del día será el duelo decisivo entre PSG y Borussia Dortmund, por la vuelta de las semifinales de la Champions. Los alemanes ganaron 1-0 en la ida y buscarán sellar su clasificación en el Parque de los Príncipes; sin embargo, de la mano de Kylian Mbappé, los parisinos irán en busca de la remontada. Sin duda, nos espera un duelo repleto de emociones.

Después, llega la bendita Copa Libertadores, con duelos vibrantes como Rosario Central vs Atlético Mineiro y Nacional vs River Plate. Pero el encuentro más esperado por los aficionados peruanos será el que afronte Universitario de Deportes ante Junior, en el Monumental de Ate. Los ‘cremas’ están obligados a ganar al ‘Tiburón’ si desean seguir con opciones de clasificar a los octavos de final.

La Copa Sudamericana nos trae más partidos atractivos. Por ejemplos, tenemos Racing vs Argentinos Juniors, Always Ready vs Defensa y Justicia y Nacional Asunción vs Corinthians. En la noche, la Universidad César Vallejo de Paolo Guerrero recibe a Independiente Medellín en el Estadio Mansiche de Trujillo. Los ‘poetas’ han caído en las tres primeras jornadas, así que necesitan de un triunfo con urgencia.





¿Qué partidos se juegan este martes 7 mayo de 2024?

Champions League

PSG vs Borussia Dortmund: 2:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Copa Libertadores

Caracas vs Peñarol: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Rosario Central vs Atlético Mineiro: 2:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Deportivo Táchira vs Libertad: 7:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Nacional vs River Plate: 7:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN, FOX Sports y STAR Plus.

Palestino vs Flamengo: 7:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Universitario vs Junior: 9:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Copa Sudamericana

Racing vs Argentinos Juniors: 5:00 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

Nacional Asunción vs Corinthians: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

César Vallejo vs Medellín : 7:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

: 7:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus. Sportivo Ameliano vs Danubio: 7:30 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

Alianza Petrolera vs Cruzeiro: 7:30 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

Always Ready vs Defensa y Justicia: 9:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.





