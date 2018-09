Un 'The Best' muy distinto. Por primera vez en 12 años, Lionel Messi no solo no estará en el podio del mejor jugador de la temporada que otorga la FIFA, sino que además, no estará presente en la ceremonia de premiación. Así informó el diario Marca, que también reveló que Cristiano Ronaldo tampoco estará en Londres.

Al parecer, según indica el medio, el empate del Barcelona frente al Girona habría molestado demasiado al argentino, quien finalmente decidió no ir al Royal Festival Hall, lugar donde se desarrollará el evento, y donde se premiará a Modric, Salah o 'CR7' como el mejor jugador del curso 2017-18.



De ser así, esta será entonces la primera gala en la que no estará Messi, quien postula al premio al Premio Puskas que reconoce al mejor gol del año por su tanto en el Mundial frente a Nigeria; además también será parte, salvo sorpresa gigante, del once ideal.

The Best FIFA 2018 se celebrará este lunes 24 de septiembre en el Royal Festival Hall, de Londres, en una velada que podría tener un nuevo ganador luego del 2008. Messi y Cristiano Ronaldo se repartieron los últimos trofeos a Jugador del Año, sin embargo, con Luka Modric y Mohamed Salah entre los finalistas la cosa podría cambiar. La transmisión empezará a la 1:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV.