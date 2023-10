Lionel Messi regresó a París después de su tiempo en el PSG y se adjudicó el Balón de Oro 2023. Con esta victoria, el famoso jugador argentino amplió su récord al ganar su octavo prestigioso premio de la revista France Football, superando a Cristiano Ronaldo por tres. El evento en el Teatro del Châtelet fue memorable, ya que el de Rosario dio un conmovedor discurso que incluyó un tributo al cumpleaños de Diego Maradona. Curiosamente, Joan Laporta, presidente del Barcelona, estaba presente en el mismo lugar. Al respecto, hubo rumores de un posible encuentro entre ‘Leo’ y el directivo, pero posteriormente el sudamericano negó rotundamente esta información.

Este martes 31 de octubre, el jugador del Inter Miami compartió en X (antiguamente Twitter) una publicación de la cuenta Jijantes FC, que es un equipo de la Kings League del periodista Gerard Romero. En dicha publicación se afirmaba que, después de la ceremonia de premiación del Balón de Oro, Lionel se reunió con Laporta. Sin embargo, ‘Lio’ negó enfáticamente esta afirmación y transmitió un mensaje contundente.

La publicación de la cuenta de Romero, que adjunta una foto de la ‘Pulga’ y Laporta, en sus buenos tiempos en el Barça, señala: “Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje”.

La historia en Instagram de Messi. (Foto: Captura Instagram/Lionel Messi)

Lionel, al enterarse de esta versión, tomó una acción poco común en él. Además de compartir una captura de la publicación en sus historias de Instagram, Messi rechazó rotundamente la información. “Mentís... una vez más...”, escribió de manera enfática. El futbolista añadió un emoji de una cara con una nariz larga, haciendo referencia a Pinocho, el personaje de ficción que veía crecer su nariz cuando decía mentiras.

En cuanto a este tema, Romero mostró su arrepentimiento poco después y emitió una disculpa pública en su cuenta de X. “Mil disculpas a todos y mil más. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo. No aprendo. Lo siento. Muy jodido. Asumo todo lo que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir”, señaló el stremaer.





Messi y el Balón de Oro: ¿quiénes son los máximos ganadores?

Actualmente, Lionel Messi ostenta un récord absoluto en la historia del Balón de Oro con ocho galardones. Ganó este prestigioso premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Su principal competidor en esta lista es Cristiano Ronaldo, quien ha conseguido cinco Balones de Oro en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Michel Platini (3): 1983, 1984 y 1985.

Johan Cruyff (3): 1971, 1973 y 1974.

Franz Beckenbauer (2): 1972 y 1976.

Ronaldo Nazário (2): 1997 y 2002.

Alfredo Di Stéfano (2): 1957 y 1959.

Kevin Keegan (2): 1978 y 1979.

Karl-Heinz Rummenigge (2): 1980 y 1991.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR