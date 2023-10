La derrota del FC Barcelona en el Clásico ante el Real Madrid (2-1) no solo dejó una sensación de desilusión en la afición culé, sino que también dio lugar a un revuelo mediático a raíz de las declaraciones de Ilkay Gündogan, quien decidió no morderse la lengua y expresar sus inquietudes acerca del equipo. Las palabras del experimentado centrocampista alemán acapararon titulares y conversaciones en los medios deportivos durante todo el domingo, y su llamado a una mayor mentalidad ganadora y carácter entre sus compañeros no pasó desapercibido.

Esta no fue la primera vez que Gündogan se mostró decepcionado con el Barcelona, al menos en términos deportivos. Sin embargo, lo que ocurrió el sábado tuvo sus raíces en una situación que va más allá del campo. Según el diario Sport, pocos días después de su llegada, el mediocampista y su familia se sintieron desatendidos, lo que llevó al futbolista a expresar su descontento.

Cuando el FC Barcelona se esforzó en la contratación de Gündogan, le transmitió la idea de que sería un fichaje de alto nivel, un auténtico crack en el equipo. Por lo tanto, no es sorprendente que el jugador esperara recibir un trato acorde a esa categoría. Sin embargo, la atención que recibió no estuvo a la altura de sus expectativas.

El proceso de adaptación a una nueva ciudad nunca es sencillo, especialmente cuando se tiene un hijo recién nacido. Gündogan confiaba en recibir apoyo y facilidades para cuestiones logísticas esenciales durante sus primeras semanas en Barcelona, como la búsqueda de una vivienda, transporte y asistencia en diversas gestiones, además de la atención a su familia.

Siempre según la citada fuente, en resumen, el exfutbolista del Borussia Dortmund y su esposa se sintieron un tanto “abandonados” en este proceso, lo que los llevó a expresar su descontento al club debido a lo que consideraban áreas de mejora.





En el Manchester City era distinto





Es importante señalar que Ilkay Gündogan procedía del Manchester City, un club que ha establecido altos estándares tanto en lo deportivo como en cuestiones extradeportivas, incluyendo la asistencia a jugadores y sus familias en trámites y gestiones personales. Esto hizo que el contraste con el Barcelona fuera más pronunciado.

Estos días de descontento coincidieron con el período en el que el Barcelona no podía inscribir oficialmente a sus nuevos fichajes, una situación que se prolongó más de lo esperado. Esta circunstancia contribuyó a que Gündogan se sintiera sorprendido negativamente por el funcionamiento interno del club.

Por un lado, en pocos días experimentó lo que significa ser jugador del FC Barcelona en términos de atención mediática y popularidad. Sin embargo, al mismo tiempo, descubrió aspectos del club que no lograron convencerlo del todo.





