Si bien Real Madrid no tuvo un buen inicio de temporada, Carlo Ancelotti pudo superar la primera crisis del banquillo merengue. Y es que el DT italiano fue señalado luego de la derrota en el derbi ante Atlético Madrid y no tardaron en aparecer nombres para cubrir el puesto del estratega. Sin embargo, tal parece que la directiva del conjunto español habría cambiado de manera inesperada sus planes, los mismos que afectarían a la Selección de Brasil.

Los grandes triunfos en la Champions League y LaLiga han desaparecido por completo los problemas deportivos que tenían los merengues. Por este motivo, en las oficinas del Santiago Bernabéu aún no confirman lo que sucederá con ‘Carleto’ una vez llegue el 30 de junio de 2024, fecha en la que finalizará su contrato. Y es que si bien es el candidato número uno para ser el seleccionador del ‘Scratch’, aún no ha firmado nada con la CBF, motivo por el que no hay nada cerrado.

Cabe resaltar que son muchos los medios de comunicación los que han dado por confirmado que Ancelotti irá a Brasil, pero también han aparecido versiones sobre su posible renovación con Real Madrid. Incluso, medios deportivos de España informaron que el DT italiano está dispuesto a seguir en el club blanco, pero habrá que ver qué opinan los directivos del cuadro de Valdebebas, donde existen dos bandos: los que defienden su continuidad y otros que no ven nada claro.

Pero, como sucede en los equipos grandes, todo se decidirá tras los títulos que sumen a final de temporada. En caso suceda lo del curso pasado, es muy probable que el DT italiano deje el banquillo del cuadro del Santiago Bernabéu, pero si logra sumar LaLiga o Champions, o incluso ambos títulos, será muy complicado que dejé la institución blanca.

Madrid obligado a sacrificar una estrella para la llegada de Mbappé

Según informó el portal Tuttomercatoweb, el equipo que preside Florentino Pérez se ha visto obligado a vender a Vinicius Junior o Rodrygo si quiere fichar al atacante francés en un traspaso gratuito procedente de la escuadra parisina. El objetivo es desprenderse de las restricciones financieras, las mismas que llevarían a la salida de uno de los dos brasileños.

Cabe resaltar que Kylian Mbappé atraviesa un delicado presente en el París Saint-Germain. En la actual temporada, los de Luis Enrique marchan en la tercera posición de la Ligue 1, mientras que en la Champions League, ocupan la posición 2 del Grupo F con 3 unidades, a solo un punto de AC Milan, su máximo perseguidor.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR