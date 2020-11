En la Premier League insisten y luego de que el Manchester City se bajara de la pelea, es ahora el Chelsea el que intentaría probar suerte y pujar por el fichaje de Lionel Messi. El argentino, que desde enero es libre de negociar con cualquier equipo, sería el nuevo objetivo del cuadro londinense, que viene invirtiendo fuerte e iría en busca del ’10′ azulgrana.

Según ‘The Sun’, Chelsea se ha sumado a la puja y ya comenzó a estudiar el mercado para acercarle una oferta al argentino. El club inglés le presentaría al argentino el ambicioso proyecto que está montando la institución desde la llegada de Frank Lampard como director técnico y otros elementos.

Los ‘Blues’, de hecho, renovaron su plantel con varias jóvenes estrellas e invirtieron casi 230 millones de dólares para fichar a Kai Havertz, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Timo Werner y Edouard Mendy. El fichaje de Leo Messi sería la guinda del pastel.

City lo descartó

Sin embargo, y según dio conocer Sky Sports, el equipo de Guardiola no tendría agendado contratar al ’10′ en el próximo mercado de fichajes de verano, ya que sienten que la avanzada edad del futbolista sería contraproducente para las aspiraciones del equipo.

La periodista Semra Hunter ha sido tajante al respecto del futuro del jugador de FC Barcelona: “Las puertas del Manchester City están cerradas para Lionel Messi. No habrá oferta. Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me ha indicado que el equipo inglés no presentará una oferta por él. Uno de los motivos es que se encuentra en el crepúsculo de su carrera”, sostuvo.

Messi termina contrato con el Barça en junio de 2021, por lo que, de acuerdo al reglamento de la FIFA, puede negociar libremente con el equipo que prefiera a partir del mes de enero, siendo muy altas las posibilidades de que acabe su vínculo con los catalanes.

Es más, Leo podría seguir jugando la Champions League, pese a que ya ha disputado encuentros esta temporada como culé, dado que el reglamento cambió hace un par de años y así se lo permitiría estar de cara al torneo internacional de clubes.