¡Va por otro título individual para su colección! Este jueves salió a la luz la lista de once nominados al premio The Best 2024 y Lionel Messi es uno de los jugadores que tendrán la chance de ganarlo. El futbolista del Inter Miami y la Selección Argentina ya obtuvo el galardón en tres ocasiones (2019, 2022 y 2023). Eso sí, esta vez no la tiene nada fácil porque competirá con jóvenes estrellas mundiales como Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

El astro rosarino, considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, tuvo una buena temporada con su club y también con la ‘Albiceleste’. Por ejemplo, conquistó la Copa América de Estados Unidos y el Supporter’s Shield de la MLS. Con 37 años, su nombre vuelve a estar en una de las listas más importantes del planeta fútbol. Por supuesto, no es el máximo candidato a ganarlo.

Entre los argumentos de FIFA para nominarlo está su gran rendimiento en Estados Unidos. Messi fue el líder de un Inter Miami que realizó su mejor temporada regular en la historia de la MLS. Además, fue pieza clave en la obtención de la Copa América. Por supuesto, también destacan sus actuaciones en las Eliminatorias al Mundial 2026 (es el líder goleador del proceso clasificatorio).

Sin embargo, le toca enfrentar a los madridistas Vinícius Júnior y Jude Bellingham. Además, también está nominado Rodri, jugador del Manchester City y actual ganador del Balón de Oro. Para muchos aficionados del fútbol, el The Best puede recaer en las manos de ‘Vini’, quien no ganó el Balón de Oro por muy poco. Lamine Yamal, figura del FC Barcelona, también está entre los nominados.

Lista de nominados al premio The Best

Los que integran la nómina son Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Lamine Yamal (FC Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City), Vinícius Júnior (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Lionel Messi (Inter Miami), Dani Carvajal (Real Madrid), Federico Valverde (Real Madrid) y Toni Kroos (Real Madrid).

Lista de nominados al premio The Best 2024. (Foto: The Best)

¿Cuándo será la gala de The Best?

Todavía no se ha anunciado de forma oficial cuándo se realizará la ceremonia de entrega de premios. En los últimos años se ha realizado alrededor del segundo o tercer lunes de enero, por lo que sería similar en el 2025. Cabe mencionar que en las votaciones participarán 100 periodistas de los países mejores posicionados en el Ranking FIFA, además de los capitanes y entrenadores de cada selección nacional.

Los nominados a mejor entrenador

Otra categoría importante en The Best es la de mejor entrenador. Para la edición 2024 fueron nominados Pep Guardiola (Manchester City), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis de la Fuente (Selección de España) y Lionel Scaloni (Selección Argentina). Cabe recordar que Ancelotti fue elegido como mejor entrenador masculino del mundo en la votación del Balón de Oro 2024.





