El rey contra el príncipe; Messi contra Haaland. ¿Quién se alzará con el Balón de Oro en 2023? Este lunes 30 de octubre, a partir de las 12:00 p.m. (hora peruana), se llevará a cabo la ceremonia de premiación al mejor futbolista del año en el Teatro del Châtelet de París. Lionel Messi, para muchos, es el principal favorito en lo que podría ser su última candidatura. Sin embargo, un joven noruego, Erling Haaland, también es considerado como un serio contendiente para ocupar el trono, tras ganar todos los títulos con el Manchester City en la temporada 2022-2023.

Tanto Messi como Haaland han conquistado títulos importantes durante 2022 y 2023, aunque con una diferencia fundamental: uno lo hizo a nivel de selección y el otro a nivel de clubes. De acuerdo a las estadísticas, lo logrado por el argentino y el noruego los hace merecedores de un premio. Ambos fueron piezas clave en el ataque y contribuyeron con goles y asistencias, muchos de los cuales resultaron decisivos para la obtención de un trofeo.

Messi marcó 32 goles y proporcionó 25 asistencias en sus equipos, el Paris Saint-Germain y el Inter Miami. Aunque es cierto que este desempeño no iguala sus temporadas anteriores con el Barcelona, donde se pudo ver su mejor versión, el delantero de la ‘Albiceleste’ desempeñó un papel fundamental en la consecución de la tercera estrella de Argentina. Durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, el astro rosarino anotó siete goles, cuatro de los cuales fueron desde el punto de penal, y además brindó tres asistencias.

Lionel Messi levantando con Argentina la Copa del Mundo, Qatar 2022. (Foto: Agencias).

Aunque su desempeño en la Liga de Campeones fue decepcionante, ya que su equipo fue eliminado en los octavos de final y él marcó cuatro goles, logró conquistar el título de la Ligue 1. Si esto se materializa, Lionel Messi obtendría su octavo Balón de Oro. Los siete galardones anteriores los ganó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.

Por otro lado, Erling Haaland, de 23 años, se dedicó exclusivamente a marcar goles a lo largo de la temporada pasada y la del 2023. El delantero anotó un total de 52 goles en la campaña 2022 y proporcionó nueve asistencias. A pesar de su destacada actuación a nivel de clubes, Haaland no tuvo la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, ya que su selección no logró clasificarse, lo que lo privó de una importante plataforma para seguir destacando. Además, en la lucha por llegar a este torneo, muchos consideraron que Haaland era el líder del equipo, aunque lamentablemente no fue suficiente para lograr la clasificación.

Erling Haaland levantando la copa de la Champions League con el Manchester City. (Foto: Agencias).

El delantero de Manchester City desempeñó un papel fundamental en la histórica temporada del club inglés. Haaland fue una figura destacada en el logro del triplete por parte del equipo de Pep Guardiola. En la Liga de Campeones, el torneo de clubes más prestigioso a nivel mundial, el “Androide” anotó 12 goles en 11 partidos.





¿Messi o Haaland? ¿Quién debería ganar el Balón de Oro 2023?

Lionel Messi está nominado para obtener su octavo Balón de Oro, y se vislumbra una competencia reñida con Erling Haaland por el título de mejor jugador del mundo. Esta contienda representa un enfrentamiento entre Messi, de 36 años, que se considera un icono del pasado futbolístico, pero que sigue siendo una figura destacada, y Haaland, de 23 años, que representa el futuro del fútbol y que compite actualmente por el título de mejor jugador del mundo.

Desde una perspectiva estadística, ambos han acumulado importantes logros, anotando goles y brindando asistencias, liderando sus respectivos equipos en el ataque. Sin embargo, Messi se destacó en la Copa del Mundo de Qatar 2022, no solo anotando siete goles, sino también liderando a la selección argentina para conquistar su tercera Copa del Mundo. Por otro lado, Haaland no se queda atrás, ya que sus impresionantes goles contribuyeron al éxito del Manchester City, ganando la Champions League, la Premier League y la FA Cup.

El logro más destacado de Haaland en la temporada pasada fue su impresionante récord de 12 goles en 11 partidos de la Champions League con el Manchester City, un torneo que había sido esquivo para el equipo inglés. La pregunta que se plantea es qué logro tiene un mayor peso a la hora de determinar al ganador del Balón de Oro: ¿la Champions League o una Copa del Mundo?





Estrellas del fútbol ya tienen a su favorito

En una entrevista reciente con el medio TNT Sports, la leyenda del fútbol brasileño y campeón del mundo con la selección de Brasil en 2002, Ronaldo Nazario, expresó de manera contundente su opinión. Según él, el principal favorito para ganar el premio es Lionel Messi.: “El Balón de Oro debe ser para él, sin duda. Lo que hizo Messi en el Mundial fue especial. Me recordó las campañas de Pelé y Maradona”, mencionó la célebre figura del fútbol, quien en su momento fue aclamado como el mejor jugador emergente del mundo.

Por su parte, el Michael Owen, exfutbolista británico que ganó el Balón de Oro en 2001, imponiéndose en la votación final a Raúl González y Oliver Kahn, reveló quien es su favorito para ganar este próximo galardón, además, destacada que se encuentra asombrado por su nivel físico. “El nivel que ha alcanzado Lionel Messi durante tantos años seguidos es increíble. Lo de los ocho Balones de Oro lo explica todo. No hace falta decir nada mas. Lo respeto más por cómo a sus 35 años consiguió llegar a lo máximo que es ganar el Mundial estando a un gran nivel”, comentó.

Hay alguien que conoce muy bien a Messi y Haaland. El actual entrenador del Manchester City y ex DT del Barcelona, Pep Guardiola, también expresó quién es su favorito para ganar el Balón de Oro 2023. El español ha tenido la fortuna de dirigir tanto al argentino como al noruego en el mejor momento de sus carreras. Guardiola es alguien que los conoce a nivel táctico y ha contribuido a que ambos alcancen su máximo rendimiento de manera constante. “Ya dije que el Balón de Oro debería tener dos secciones. Una para Messi... y otra que debería ganar Haaland. Ganamos el triplete y Erling marcó un millón de goles, pero la peor temporada de Messi es la mejor para el resto de jugadores”, resaltó.

El deseo de Guardiola está dividido, ya que el jugador del Inter Miami fue su pupilo cuando estaban en el Barcelona y le tiene un gran aprecio. Sin embargo, con el noruego, con el que también tiene una sólida relación, fue clave para que el City logre el ansiado triplete en la temporada 22/23: “Ambos lo merecen. Yo, a decir verdad, quiero que lo gane Haaland porque nos ayudó a lograr todo lo que conseguimos. Me encantaría, pero Messi ganó el Mundial. Es bueno para el premio que haya tan buenos contendientes”, afirmó Guardiola en su intervención.





¿Quiénes son los otros nominados al Balón de Oro?

Desde 2008, cuando Cristiano Ronaldo ganó su primer Balón de Oro, y desde 2009, cuando Messi obtuvo su primer galardón, estas dos superestrellas han compartido el título de manera recurrente, con las únicas excepciones de Luka Modric en 2018 y Benzema. Además de Messi, hay otros tres jugadores argentinos en la lista de nominados que son campeones del mundo: Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez, este último también compite por el trofeo Yashin al mejor arquero.

Julián Álvarez (Argentina)

Nicolo Barella (Italia)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Karim Benzema (Francia)

Yassine Bounou (Marruecos)

Kevin de Bruyne (Bélgica)

Ruben Dias (Portugal)

Antoine Griezmann (Francia)

Ilkay Gündogan (Alemania)

Josko Gvardiol (Croacia)

Erling Haaland (Noruega)

Harry Kane (Inglaterra)

Kim Min-Jae (Corea del Sur)

Randal Kolo-Muani (Francia)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Robert Lewandoski (Polonia)

Emiliano Martínez (Argentina)

Lautaro Martínez (Argentina)

Kylian Mbappé (Francia)

Lionel Messi (Argentina)

Luka Modric (Croacia)

Jamal Musiala (Alemania)

Martin Odegaard (Noruega)

André Onana (Camerún)

Victor Osimhen (Nigeria)

Rodri (España)

Bukayo Saka (Inglaterra)

Mohamed Salah (Egipto)

Bernardo Silva (Portugal)

Vinicius Jr (Brasil)





¿A qué hora será el Balón de Oro?

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2023 se realizará este lunes desde el Teatro del Chatelet, ubicado en París, Francia. La cita empieza desde las 12:00 p.m. (hora peruana). El mismo horario rige para los países de Colombia y Ecuador. Para Venezuela y Bolivia será una hora más (1:00 p.m.). Mientras que en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil iniciará a las 2:00 p.m.

¿En qué canales ver el Balón de Oro?

La ceremonia de entrega del Balón de Oro será transmitida a través de las señales de ESPN y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del partido en la web de Depor.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR