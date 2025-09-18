El mundo del fútbol seguirá deleitándose con el arte de Lionel Messi porque el astro argentino decidió renovar un año más con Inter Miami y podría retirarse en la Major League Soccer (MLS). En los próximos días, se haría el anuncio oficial de ‘La Pulga’ y un nuevo vínculo con mejor salario en la escuadra rosada. De esta manera, asegurará su continuidad para proyectarse al Mundial 2026 que, probablemente, será el último con la Selección de Argentina.

Tras su paso por PSG, luego de una historia de años con Barcelona, Lionel Messi decidió firmar por Inter Miami en el año 2023. En el mes de junio, decidió instalarse por las próximas dos temporadas. A poco de cumplirse este vínculo (termina a finales del 2025), comienzan los vestigios de renovación y es así que, desde la institución, la tienen clara.

La extensión sería por los próximos dos años, algo que garantizaría el último contrato profesional del futbolista de 38 años. De esta manera, Messi afrontaría el Mundial de 2026 como jugador del Inter Miami, lo que reaviva el debate sobre la posibilidad de un retiro con la camiseta de Newell’s.

De acuerdo a Jorge Más, propietario del club, el nuevo vínculo aborda un salario de entre 50 y 60 millones de dólares por cada temporada disputada, sumado también a algunos bonos extra por publicidad. De esta manera, Messi se volvería en el futbolista mejor pagado de la historia de la Major League Soccer.

Lionel Messi lidera al Inter Miami. (Foto: AFP)

Además, el plan de la institución es tener a Lionel Messi como uno de los referentes a largo plazo. Si el argentino se retira con el Inter Miami, podría ocupar un rol que lo vincule en el largo plazo, fuera de las canchas, con el afán de atraer más seguidores y sumar a las arcas del club.

¿Hay otras propuestas para Messi?

Inter Miami es el único club con el que viene negociando Messi porque la franquicia ha generado un vínculo que se extiende de lo futbolístico. Hace algunos días, el cuadro rosado anunció que la Academia llevará en la camiseta el logo de la marca del argentino, colocándolo -desde ahora- como referente.

Desde su llegada, el club experimentó un crecimiento económico sin precedentes: los ingresos pasaron de 50 millones de dólares a 130 millones en 2023, y las proyecciones para 2025 apuntan a USD 300 millones. Este impacto se refleja también en el aumento del precio de las entradas, tanto en partidos de local como de visitante, y en el auge de las ventas de productos oficiales y patrocinios.

Además, con el paso del tiempo, Lionel Messi generó distintos vínculos en el equipo y la ciudad. Sus hijos Thiago y Mateo, son parte de la Academia de Las Garzas. Por otro lado, llegaron al club nombres como el de Luis Suárez, Sergio Busquets, Rodrigo de Paul, Jordi Alba y Javier Mascherano.

Lionel Messi acompañado de Luis Suárez y Rodrigo de Paul en Inter Miami. (Foto: AFP)

