Hace más de una semana que terminaron las Eliminatorias 2026, donde no solo se reconfirmó que la Selección Peruana no iría a la Copa del Mundo del próximo año, sino también se dieron dos resultados que hoy se ven reflejados en la última actualización del ránking FIFA: una dura derrota por 3-0 ante Uruguay en Montevideo y otra caída por 1-0 frente a Paraguay en Lima.

Con estos tropiezos de la ‘Blanquirroja’, era muy fácil predecir lo que iba a pasar. Así pues, en el informe presentado por el máximo ente rector del fútbol a nivel mundial, Perú cayó seis posiciones en la actualización de septiembre, pasando de la casilla 42 a la 48. La situación es clara: no caíamos hasta dicha posición desde finales del 2016.

En cuanto a las selecciones de CONMEBOL, la ‘Bicolor’ está séptima, solo por encima de Venezuela (49°), Chile (57°) y Bolivia (77°). Esta parte del mundo sigue siendo liderada por Argentina (3°), con Brasil (6°), Colombia (13°), Uruguay (15°), Ecuador (24°) y Paraguay (37°) como escoltas. Eso sí, la ‘Albiceleste’ perdió el liderato del ránking y cayó dos posiciones.

Desde el 2021, cuando estuvimos encaminados hacia el repechaje para el Mundial de Qatar, la Selección Peruana ha confirmado año tras año un marcado retroceso, cerrando cada 12 meses con una caída en sus posiciones en el ránking FIFA: en el 2022 cerramos en la casilla 23, en el 2023 terminamos en el puesto 35, en el 2024 descendimos hasta el puesto 43 y, a septiembre del 2025, vamos en la ubicación 48.

La Selección Peruana terminó penúltima en las Eliminatorias 2026 con 12 puntos. (Foto: ITEA Sports)

Si bien la posición en el ránking FIFA siempre ha sido un dato a tomar con pinzas, en este caso en particular grafica la decadencia que ha tenido la Selección Peruana en los últimos años, que se ve reflejado en el pobre proceso clasificatorio que hicimos para el Mundial del 2026, justo cuando la CONMEBOL había recibido seis cupos y medio; no fuimos capaces ni de soñar con el repechaje.

El presente de la ‘Bicolor’ es incierto. Por ahora, luego de la salida de Óscar Ibáñez, el equipo está sin entrenador a la espera de la decisión que tomen en la Dirección General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, encabezada por Jean Ferrari. Esta elección, además, deberá ser respaldado por Agustín Lozano.

Por otro lado, a falta de confirmación, Ferrari adelantó hace unos días que ya hay un amistoso pactado frente a Chile para el mes de octubre, el cual se disputaría en Concepción. Este se sumaría a los encuentros pactados para noviembre: el 12 frente a Rusia y en 18 nuevamente contra la ‘Roja’, ambos a jugarse en territorio ruso.

En cuanto al entrenador para estos amistosos, uno de los candidatos a ser interino sería Manuel Barreto, actual jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. A su vez, ya hay conversaciones avanzadas para que Marco Valencia, jefe del área de menores de Melgar, asuma el seleccionado Sub-20. Se vienen cambios fuertes en las Videna.

Manuel Barreto podría ser el nuevo entrenador de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

TE PUEDE INTERESAR