Cuando parecía que las polémicas entre Universitario de Deportes y Alianza Lima habían cesado, un nuevo capítulo empieza a tejerse alrededor de los ‘compadres’. Sucede que, en un reciente entrevista con Tiempo Crema, Franco Velazco, administrador de la institución de Ate, confirmó que ya presentaron un reclamo contra un futbolista de tienda intima: Sergio Peña.

¿Qué pasó y a qué se debe esta medida? Según explicó Velazco Imparato, tomaron esta decisión en respuesta a los constantes comentarios vertidos por los representantes y futbolistas de Alianza Lima, refiriéndose a los reclamos de la ‘U’. Así pues, para él esa fue una carta libre para contraatacar con un pedido formal.

El reclamo por Sergio Peña se basa en el gesto que hizo el último fin de semana luego anotar el descuento de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso, donde amagó tocarse los genitales durante su celebración. Si bien el hecho pasó desapercibido para la terna arbitral, en Universitario tomaron cartas en el asunto.

“Hemos presentado el reclamo por Sergio Peña, por agarrarse los genitales públicamente a nivel nacional a través de una transmisión, porque vulnera el reglamento por ser un acto obsceno”, afirmó el administrador del cuadro estudiantil.

Para Velazco, mientras en Alianza Lima sigan hablando de la ‘U’, eso les da el derecho de responder. “¿Querían meterse con nosotros? Nos da derecho a meternos con ellos. Yo no iba a presentar nada, pero sale una declaración, sale otra declaración, salen hablando de la ‘U’, bueno, nos da derecho a actuar de la misma manera”, sostuvo.

Franco Velazco es el actual administrador de Universitario. (Foto: Universitario)

Eso no fue todo, pues Franco Velazco reveló que también han interpuesto una queja por reincidencia de Carlos Zambrano y Renzo Garcés, quienes ya habían sido sancionados por la Comisión Disciplinaria de la FPF (CD-FPF) –por cuatro y dos fechas, respectivamente–. En la ‘U’ tomaron conocimiento que ambos futbolistas estuvieron en un sector prohibido para ellos por estar suspendidos, por lo que pedirán que revisen sus casos por reincidencia.

“Si insisten en tener que referirse a nuestros jugadores, a nuestra institución, bueno, lo que hemos hecho es presentar un reclamo por reincidencia, y que tanto Carlos Zambrano como Renzo Garcés, haber estado indebidamente en una zona que estaba prohibida para esos dos jugadores, habiendo estado sancionados y expulsados”, aseveró.

De momento, en Alianza Lima no se han referido al respecto ni han hecho los descargos respectivos tras este nuevo pedido de Universitario. Lo cierto es que las aguas no están calmadas entre ambas instituciones y lo más seguro es que esta historia vuelva a tener un nuevo capítulo. ¿Habrá sanción para Sergio Peña? Pronto lo sabremos.

Carlos Zambrano ya cumplió una fecha de las dos por las que fue sancionado. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo sobre Melgar y descansar en la fecha 9, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 20 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR