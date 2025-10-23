Lionel Messi seguirá escribiendo su historia en el fútbol estadounidense. Luego de varios rumores sobre una posible salida o incluso un eventual retiro, el capitán argentino decidió prolongar su estadía en el Inter Miami. El anuncio fue realizado por la Major League Soccer (MLS) y confirmado por el club a través de sus redes oficiales, poniendo fin a las dudas sobre su futuro. Con esta renovación, el astro rosarino aseguró su continuidad hasta diciembre de 2028, lo que significa que seguirá en actividad hasta los 41 años, un hecho que refuerza su compromiso con el proyecto liderado por el presidente del club rosado, David Beckham.
Nota en desarrollo
