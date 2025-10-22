André Carrillo recuperó gran parte de su mejor nivel en Brasil, de la mano de Ramón Díaz, el entrenador argentino que lo llevó a Corinthians y que también lo dirigió en Al-Hilal de Arabia Saudita, donde se conocieron. Fue clave en el Brasileirao y la Copa Sudamericana, pero la mala racha del ‘Timao’ llevó a que el ‘Pelado’ deje el cargo. Hoy, Díaz es entrenador del Inter de Porto Alegre y comenzó a planificar la temporada 2026; según la prensa brasileña, la ‘Culebra’ es uno de los pedidos del DT a la directiva del ‘Colorado’, por lo que podrían volver a encontrarse por tercera vez en un mismo equipo.

Tras recuperarse de una lesión de tobillo, Carrillo se alista para reaparecer en Corinthians después de dos meses y medio. Luego de ser operado, la ‘Culebra’ regresó mucho antes de lo previsto, pues cabe recordar que su entrenador Dorival Júnior había anunciado que la ‘Culebra’ no volvería a jugar esta temporada tras lesionarse el 6 de agosto en Copa de Brasil ante Palmeiras.

“Estoy bien. El departamento médico hizo un buen trabajo. También hice mi parte para recuperarme más rápido, porque sabía que necesitaba jugar y el club me necesitaba. Todo salió bien y estoy listo para volver a jugar”, declaró el peruano a GloboEsporte durante la presentación de la Trionda, el balón oficial del Mundial 2026 en un centro comercial de São Paulo.

André Carrillo junto al venezolano José 'Brujo' Martínez en el entrenamiento del Corinthians. (Foto: @Corinthians)

“Ya estoy disponible. Claro que no estoy al cien por cien, pero me encuentro bastante bien”, añadió la ‘Culebra’, quien podría volver a las canchas el próximo 2 de noviembre, nada menos que ante el Gremio de Erick Noriega. El objetivo del ‘Timao’ es asegurar un boleto a la Copa Sudamericana 2026, debido a que el cupo a la Libertadores es más lejano (se ubica a 10 puntos de Bahía, que ocupa la última plaza).

Eso sí, los planes de André Carrillo podrían cambiar el próximo año gracias a Ramón Díaz, el entrenador que lo llevó a Brasil. Según distintos medios brasileños, el DT pidió a la directiva del Inter anotar el nombre del peruano para el 2026. Es de su confianza y sabe que le puede aportar tanto dentro como fuera de la cancha por su experiencia y recorrido a nivel internacional.

Consultado sobre el supuesto interés del ‘Colorado’, Carrillo respondió que, pese a hablar constantemente con Ramón Díaz y Emiliano Díaz, su hijo y asistente, no ha recibido ninguna oferta y que está feliz en Corinthians. “Tengo contrato y, sinceramente, estoy muy contento aquí. No he recibido ninguna oferta, Ramón y Emiliano no me han dicho nada. Hablo con ellos casi a diario. Tenemos una muy buena relación”, señaló el mediocampista.

La ‘Culebra’ llegó al equipo de Sao Paulo en septiembre de 2024, y renovó a fines del año pasado hasta diciembre de 2026, por lo que la directiva del Inter tendría que negociar directamente con Corinthians si quiere fichar al peruano. Hasta el momento, Carrillo suma 60 partidos con el ‘Timao’, marcando tres goles y dando cinco asistencias.

André Carrillo y Ramón Díaz trabajaron juntos en Al Hilal. (Foto: Al Hilal)

¿Cuándo volverá a jugar Corinthians?

Luego de vencer 1-0 a Atlético Mineiro, Corinthians volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Vitória, en el compromiso correspondiente a la fecha 30 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 25 de octubre desde las 2:00 p.m. y se disputará en el Estadio Manoel Barradas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información acerca de este partido.

