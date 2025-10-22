Luego del fracaso en las Eliminatorias 2026, la Selección Peruana comenzó el nuevo proceso con miras al 2030 con un cambio en el banquillo: la llegada de Manuel Barreto, de manera interina, vino de la mano con la convocatoria de futbolistas con poca o nula continuidad al mando de Óscar Ibáñez y los anteriores entrenadores de la Bicolor. El resultado fue negativo –derrota en el último minuto ante Chile–, pero hubo conclusiones positivas, las mismas que se esperan ver ante la ‘Roja’ y Rusia en la fecha FIFA de noviembre, y posiblemente ante Bolivia en diciembre, como el último rival del 2025.

La noticia fue adelantada por el periodista Kevin Pacheco de RPP. “La FPF viene trabajando la posibilidad de que la Selección Peruana juegue un amistoso ante Bolivia en diciembre”, adelantó el periodista, brindando a su vez detalles de la posible convocatoria de la ‘Muñeca’ para dicho compromiso, que sería fuera del calendario de fecha FIFA.

“Al no ser fecha FIFA, la idea es afrontar el partido con jugadores de la liga local y extranjeros que queden libres”, adelantó Pacheco. En ese sentido, la base sería la misma que vimos en el duelo ante Chile, donde 15 de los 25 convocados fueron de la Liga 1. En el caso de los citados del exterior, habría que esperar si alguno queda libre para tal fecha.

La Selección Peruana viene de caer 2-1 ante Chile en un amistosos disputado en Santiago. (Foto: FPF)

Otra de las novedades es que el plan de la Selección Peruana es disputar dicho amistoso en casa, ya que el compromiso ante Chile en octubre fue en Santiago y los próximos dos amistosos, ante Rusia y la ‘Roja’, se jugarán en suelo europeo. El objetivo es reencontrarse con la hinchada y también evitar un viaje y la logística que ello implica para tener la mayor cantidad de tiempo a los convocados.

“Si se da el amistoso, sería en Perú y no necesariamente en Lima. Se está viendo alternativas, entre ellas el Estadio Félix Castillo de Chincha”, agregaron en RPP. Es decir, dicho escenario que cuenta con una capacidad de 14 mil espectadores, y que albergará el amistoso entre Perú y Panamá en la rama femenina el próximo 28 de octubre, también podría recibir a la Bicolor masculina.

Se espera que este amistoso pueda cerrarse en los próximos días, para incluirlo dentro de la planificación de Manuel Barreto y su comando técnico. Como los partido ante Rusia y Chile se jugarán el 12 y 18 de noviembre, respectivamente, la lista de convocados para ambos compromisos sería anunciada a fin de mes manteniendo la base de la convocatoria para la fecha FIFA de octubre.

En el caso de Bolivia, se viene preparando para disputar el repechaje al Mundial 2026 en marzo del próximo año. En la última jornada FIFA, derrotó 1-0 a Jordania, con gol de Robson Matheus, y luego perdió 3-0 con Rusia. En noviembre, continuará con su gira en Asia y se enfrentará a Corea del Sur y Japón, dos selecciones mundialistas, el 11 y 14, respectivamente.

Bolivia cayó ante Rusia y le ganó a Jordania en la fecha FIFA de octubre. (Foto: EFE)

TE PUEDE INTERESAR