Giggs asesta un puñal en el corazón: "Me gustaría decir Cristiano... pero Messi es un genio"

Juntos conquistaron tres veces la Premier League y en una oportunidad la Champions, compartieron varias concentraciones en el Manchester United, pero aun así, para Ryan Giggs no tuvo ninguna duda en responder a la pregunta más difícil del mundo: ¿ Lionel Messi o Cristiano Ronaldo ? La leyenda y actual técnico de la selección de Gales se decantó por el argentino.



El exfutbolista del Manchester United ofreció una entrevista en DAZN en la que habló de sus años como jugador en Old Trafford, donde es considerado un ídolo, donde coincidió con el ahora crack de la Juventus, al que sin embargo, puso un escalón por debajo de Leo.



"Elegir entre uno u otro es muy difícil. Me gustaría decir Cristiano porque obviamente jugué con él y vi su evolución como futbolista, pero Messi es un genio. Es un jugador que solo ves una vez en la vida, es tan simple como eso. Es muy difícil de elegir y yo querría decir Cristiano, pero no hay comparación", justificó su elección el técnico.

Los defensas más difíciles que enfrentó

Giggs también destacó a los defensores que más difícil se la pusieron cuando le tocó enfrentar al Barcelona o Real Madrid, donde destacó, para sorpresa de muchos, a Míchel Salgado.



"Al principio de mi carrera coincidí con Ferrer en el Barcelona y también jugué varias veces contra Puyol. En el Real Madrid siempre me tocaba jugar contra Salgado. Eran jugadores muy difíciles de superar porque defensivamente eran fuertes y también les gustaba atacar, sobre todo a Salgado. Nunca se cansaba, nunca daba un minuto de tregua", destacó el entrenador.



