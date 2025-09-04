El Monumental de Buenos Aires vivió una noche que difícilmente se olvidará. Argentina goleó 3-0 a Venezuela en la penúltima fecha de las Eliminatorias y Lionel Messi, como tantas veces, fue protagonista con dos goles y una actuación brillante. Sin embargo, lo que más llamó la atención no estuvo únicamente en el marcador, sino en lo que el capitán dijo después del partido. En un ambiente de fiesta, con el público coreando su nombre y el equipo celebrando la clasificación anticipada al Mundial 2026, el astro argentino soltó declaraciones que dejaron entrever un momento especial y, quizás, el cierre de un ciclo.

Messi, que salió al campo acompañado de sus hijos y ovacionado por los hinchas, reconoció que este partido tenía un condimento distinto. “Son muchas emociones, sabiendo que era el último acá por los puntos”, expresó el jugador del Inter Miami, dejando una frase que retumbó en los medios de todo el mundo.

Más allá de la alegría por el resultado, la ‘Pulga’ resaltó lo significativo de jugar en Argentina y recibir el cariño de la gente. Durante gran parte de su carrera, el capitán albiceleste tuvo que convivir con críticas, pero ahora la historia es distinta. “Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente”, dijo con una sonrisa.

El atacante, máximo goleador de estas Eliminatorias con ocho tantos, también reconoció que llega a este momento en una etapa distinta de su vida profesional. Señaló que su físico ya no responde igual, aunque aseguró que intenta vivir cada partido con intensidad. “Voy día a día, partido tras partido. Si yo me siento bien, disfruto, y si no estoy, la paso mal y prefiero no estar”, confesó.

Respecto al Mundial 2026, Messi no quiso confirmar su participación. Aunque mantiene la ilusión, advirtió que no será una decisión sencilla. “Nueve meses pasan rápido y a la vez es mucho. Voy a tener que hacer una buena pretemporada y ver cómo me siento. Lo más lógico es que no llegue, pero ya estamos ahí y estoy ilusionado”, explicó.

Argentina's forward #10 Lionel Messi celebrates after scoring his second goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Venezuela at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on September 4, 2025. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El triunfo frente a Venezuela dejó además otra estadística histórica para el rosarino: con su doblete, superó a Luis Díaz y se consolidó como el máximo artillero del proceso clasificatorio. Un detalle que agranda aún más su legado con la ‘Albiceleste’, que ya incluye títulos como la Copa América, la Finalissima y, por supuesto, la Copa del Mundo en Qatar.

El público argentino, consciente de que podría haber presenciado la última función oficial de Messi en su país por Eliminatorias, no dejó de rendirle tributo. Cada toque fue ovacionado, y al final del partido el cántico “que de la mano de Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar” se escuchó con más fuerza que nunca.

Argentina cerrará las Eliminatorias el próximo martes ante Ecuador en Guayaquil, pero la atención seguirá puesta en la figura de su capitán. Entre la emoción, la nostalgia y la incertidumbre, lo que está claro es que Messi continúa escribiendo capítulos inolvidables con la camiseta albiceleste.

