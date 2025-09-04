La Copa Sudamericana 2025 continúa escribiendo capítulos cargados de drama y polémica, y uno de ellos tuvo como protagonistas a Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile. El partido que debía definir al rival de Alianza Lima terminó en incidentes lamentables que obligaron a la CONMEBOL a intervenir con un fallo que todos esperaban, pero que no deja de generar debate. El fútbol quedó en segundo plano por varias semanas, mientras las miradas estaban puestas en el escritorio del máximo ente sudamericano. Ahora, la decisión está tomada y el panorama quedó aclarado para la semifinal que afrontará con Alianza Lima.
Nota en desarrollo
