Con la 'Pulga' no. Tras las duras palabras de Diego Maradona contra Lionel Messi por su bajo rendimiento en la selección de Argentina , un nuevo personaje - y compatriota a la vez - salta a la luz; pero esta vez en defensa del crack del Barcelona: Ricardo La Volpe.

"No me entra en el cerebro que Messi maneje a la Selección. Argentina no puede hacer el sistema del Barcelona porque no tiene esos jugadores para armar el mediocampo", afirmó La Volpe, en una entrevista para el Pyramids egipcio.

Cabe recordar que Maradona casi siempre había mantenido el respeto en sus declaraciones por Messi , pero en el programa 'La Última Palabra' de FOX Sports, el ahora DT de Dorados de Sinaloa cargó contra la personalidad del crack argentino; y ahora La Volpe le responde.



"Respeto a Diego (Maradona), pero sus declaraciones contra Messi no son buenas", insistió Ricardo La Volpe, firme defensor de Messi, que en las últimas horas ha estado que hablar debido a las fuertes palabras que el 'Pelusa' tuvo para él.



El banquillo de la 'Albiceleste' no pesa igual. Siempre crítico, La Volpe también habló del vacío en el que se mantiene el banquillo de Argentina, que continúa en busca de un nuevo entrenador. "Me extraña que haya entrenadores que no quieran asumir la responsabilidad de dirigir a la Selección Argentina", sentenció.