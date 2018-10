El portero Loris Karius se hizo aún mucho más conocido en la pasada final de la Champions League 2018. No por una tremenda atajada a Cristiano Ronaldo o Gareth Bale, sino por los dos bloopers que le costaron el partido al elenco 'red'. Es por eso que su ex club lo prestó al Besiktas ante la inminente llegada de Alisson Becker.

No obstante, el presente de Loris Karius en la tienda del Besiktas esta temporada no es bueno. Resulta que en sus primeros duelos en la tienda turca también tuvo algunos errores y ello no ha gustado para nada a la dirigencia de su club.

El diario AS, basándose en medios turcos, afirma que el cuadro de Karius lo quiere de regreso a Anfield para el mes de enero. "Podrían dar por terminada la cesión del arquero alemán en el próximo mercado de invierno debido a su irregular nivel", es lo que apunta.

Y es que el teutón no le perdonan que fallara en los dos primeros goles del Genk por la Europa League (4-2 en contra final). Desde ese momento, los medios de ese país indican que podría salir de 'Las Águilas Negras'.

Si bien es cierto que Loris Karius se volvió titular ni bien llegó al Besiktas, ha sufrido siete goles en seis presentaciones y su elenco está en el cuarto puesto del torneo local, tres unidades menos que el Basaksehir.