Si bien han pasado varios meses desde la coronación de Argentina en el Mundial Qatar 2022, tal parece que existen algunas personas que no quedaron conformes con el título logrado por la ‘Albiceleste’. Por ejemplo, Louis Van Gaal, DT que dirigió a la Selección de Holanda durante la cita mundialista, arremetió contra el combinado nacional y aseguró que todo estaba “premeditado” para que el país sudamericano se haga con el trofeo. Incluso, dejó entrever que las máximas autoridades buscaban que Lionel Messi celebre en tierras asiáticas.

“Realmente no quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado”, fueron las primeras palabras del estratega neerlandés en una entrevista con el medio NOS.

Pero, lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue cuando se le preguntó cuáles son los motivos que lo llevaron a pensar que hubo una acción premeditada para beneficiar a Argentina en el Mundial. Ante ello, Van Gaal aseguró que todo se dio para que Messi pueda levantar su primer trofeo en una Copa del Mundo. “Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”, sostuvo.

Cabe resaltar que Louis Van Gaal reapareció en cámara luego de la eliminación de Holanda en la pasada Copa del Mundo y el polémico encuentro con la Selección Argentina. Además, el experimentado DT fue homenajeado en la gala y brindó detalles del complicado momento que atravesó tras la operación a la que se sometió por un cáncer de prostata.

“Sigue siendo lo mismo. Me operaron de nuevo el 9 de agosto y surgieron complicaciones. No los voy a aburrir con todo lo que pasó. Pero ahora se ve bien. Tengo que descansar hasta el 19 de septiembre. Luego veremos si la operación ha logrado su objetivo. Me siento bien en general. Así que no es que no me sienta bien, es más bien que no estoy en forma y jadeo cuando subo las escaleras. Hace dos años eso no era posible y ahora sí lo es”, aseveró.

Las polémicas declaraciones de Van Gaal contra Messi en Qatar 2022

Como se recuerda, Louis Van Gaal encendió la previa del duelo entre Holanda vs. Argentina con unas declaraciones contra Lionel Messi. “Él (Messi) no juega mucho con el rival cuando (el rival) tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”, mencionó.

Asi, pues, el estratega neerlandés indicó que el capitán de la ‘Albiceleste’ no ayudaba en la parte defensiva. No obstante, tras el cotejo, la ‘Pulga’ respondió y recalcó que su malestar contra el DT fueron por sus palabras. “No me gusta que se hable antes de los partidos. El técnico de ellos no fue respetuoso”, dijo el astro rosarino.





