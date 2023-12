Una vez que terminó el Brasileirao, Luis Suárez se despidió de Gremio y viajó hacia Uruguay para tomarse unos días libres y pensar en dónde jugará en la próxima temporada. Por supuesto, los rumores indican que el ‘Pistolero’ ya tiene un acuerdo de palabra con el Inter Miami de la MLS, donde juega el argentino Lionel Messi, uno de sus mejores amigos en el fútbol. A su llegada a tierra ‘charrúa’, el delantero fue consultado por esta posibilidad y dejó su postura bien clara.

El exatacante del FC Barcelona se refirió a su posible llegada a las ‘Garzas’, donde volvería a compartir vestuario con el rosarino. “Puede ser una posibilidad, pero tengo que disfrutar y luego tomar una decisión”, fueron las primeras palabras del goleador a Teledoce. “Se pueden decir muchas cosas, se nombraron muchísimos equipos y hay que convivir con eso”, agregó al respecto.

“Hablaré con mi abogado para ver qué posibilidades están. Yo no quería saber nada hasta que terminara el Brasileirao. Inter Miami puede ser una posibilidad. Tengo al mejor jugador del mundo, un gran amigo, con quien siempre hablamos de cosas del futuro, pero tengo que disfrutar y luego tomar una decisión”, señaló ‘Lucho’.

Aunque Suárez no confirmó su fichaje, hace unas semanas se conoció que ya tiene un acuerdo de palabra y que el traspaso sería por un año con opción a compra. Recordemos que en el Inter Miami también están los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, dos excompañeros de Luis en el club ‘blaugrana’.

‘Lucho’ apunta a la Copa América 2024

En la entrevista, Luis Suárez también habló sobre la posibilidad de que juegue la próxima Copa América, que se llevará a cabo en Estados Unidos. El goleador no se animó a confirmar que estará disponible, pero aseguró que luchará para estarlo. “Depende del momento en que me agarre, en el que esté y dónde esté jugando. Y depende de lo que haga dentro de la cancha. Luego toma las decisiones el entrenador”, apuntó.

Sobre su regreso a la selección uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa, el ‘Pistolero’ dijo lo siguiente: “Fue un cosquilleo especial, volver a sentir esa sensación, ir al complejo. Disfruté cada momento, cada minuto. Disfruté el día a día, el momento que me gané dentro de la cancha. Los compañeros me demostraron la felicidad de volver a estar ahí. Fue increíble que me lo agradezcan”.





